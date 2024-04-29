    Vektor задает тренд в девелопменте

    Демо-квартира (Пярнуское шоссе 137-139) меблирована и готова встретить новоселов. Остальные квартиры Vektor тоже готовы к заселению: покупатель может сразу приступить к обстановке и переезду.

    Приобретая жилье в центре Таллинна, в построенном вдоль Пярнуского шоссе современном комплексе Vektor, вы можете быть уверены, что эта недвижимость и через десять лет будет в цене. Комплекс Vektor также может привлечь внимание инвестора, заинтересованного в стоимости и рентабельности своего портфеля недвижимости.

    Как рассказывает Мартин Лембер, руководитель девелоперских проектов Triple Net Capital, название Vektor выбрано не просто так: «Vektor здесь говорит о лидерстве, задавая новый стандарт качества для современного девелопмента».
    Это ультрасовременная архитектура и тщательно продуманная концепция. «При проектировании здания мы привлекли в качестве консультантов звезд нашей отрасли: архитектурное бюро Kadarik ja Tüür, архитектора интерьеров Кадри Тамме, проект Sweco (специальные детали и дизайн конструкции) и многих других. Застройщиком выступило А S Nordecon, за надзор собственника отвечало опытное инженерное бюро Telora».
    Демо-квартира (Пярнуское шоссе 137-139) меблирована и готовавстретить новоселов. Остальные квартиры Vektor тоже готовы к заселению: покупатель может сразу приступить к обстановке и переезду.
    Vektor — не просто многоквартирный дом, это многоуровневый представительский комплекс, построенный на месте амортизированного производственно-офисного здания советских времен. Здесь предусмотрены и жилые, и коммерческие помещения: на первых четырех этажах расположены торгово-офисные площади, одни из самых просторных и современных в городе. «Территория вдоль Пярнуского шоссе известна как зона строительных магазинов (сантехника, керамическая плитка, напольные покрытия, мебель и т.д.), и несколько таких предприятий уже нашли свое место в комплексе Vektor. Кроме того, он хорошо подходит для поставщиков общественного питания, медицинских и косметических услуг, таких как парикмахерская, клиника красоты, стоматология, физиотерапия, врач-специалист и т. д.», — перечисляет Лембер.
    Помимо вполне ожидаемых удобств (квартиры на 1–4 комнаты, функциональная планировка, кладовые/гардеробные, панорамные виды), в здании реализовано много других возможностей, создающих добавленную стоимость и комфорт. Так, большинство «хозяйских» спален оборудованы гардеробной и отдельным санузлом; есть отдельные помещения для стирки/сушки и хранения пылесосов; почти в каждой квартире есть балкон, в некоторых санузлах и гардеробных – окна; большой сад на крыше, велопарковки, система «умный дом» и т.д. Важны и другие решения, которые не сразу бросаются в глаза, например простая и удобная схема парковки, кладовки в подвале просторнее средней, несколько скоростных лифтов, отдельные входы в офис или квартиру, высокие потолки, качественные отделочные материалы в местах общего пользования и многое другое.
    Значок LEED Gold, как и другая «зеленая» маркировка, касается не только коммерческих зданий, это стандарт будущего для многоквартирных домов. «Vektor – многофункциональное здание (квартиры, коммерческие и торговые площади под одной крышей). Для коммерческих зданий сертификат Leed Gold не новость, но что касается жилых домов, наш проект первым в странах Балтии получил этот сертификат», – продолжил Лембер и добавил, что LEED – наиболее распространенная в мире система «зеленой» сертификации для зданий, спроектированных, построенных и эксплуатируемых с учетом экологии среды.
    В пользу принципов устойчивого развития говорит уже сам факт расположения застройки в центре города: доступны все основные магистрали, позволяющие быстро добраться до любого района столицы. Здесь есть удобный общественный транспорт, дорожки для легкого транспорта, велопарковки и парковочные места для электромобилей.
    В саду на крыше Vektor размещены готовые ящики для грядок, предназначенные жильцам, где можно устроить собственный мини-огород с цветами, кореньями и зеленью.
    А позади комплекса Vektor скрывается настоящий шедевр – на крытой парковке во дворе здания уже разбит сад площадью 1500 м² с обилием многолетних растений, живыми изгородями и деревьями. Он разделен на зоны, растения в которых подобраны согласно движению солнца. В саду множество укромных мест для отдыха с удобными креслами и навесом, просторная солнечная терраса с шезлонгами, большая баня иглу с душевыми, тренажерная площадка, грядки с зеленью для лакомки, яблоня, виноград и ягодные кустарники. «Местами слой почвы в саду на крыше достигает полутора метров, здесь посажены сосны высотой в несколько метров», — рассказывает Лембер, представляя сад с ландшафтным дизайном стоимостью почти миллион евро.
    Vektor расположен в густонаселенном районе, так что различные услуги, магазины и офисные помещения можно найти в радиусе 800 метров.
    В планировках квартир акцент на объеме и свете – «французские» окна от пола до потолка делают даже небольшое жилье просторным и светлым.
    Помимо удобной современной системы центрального теплоснабжения, в «стартовый комплект» каждой квартиры входит система кондиционирования.
    Здесь применяется целый ряд решений для защиты окружающей среды: экологичное климатическое оборудование (система на водной основе); наружное освещение, снижающее световое загрязнение среды; светлые кровли снижают поглощение тепла, нагрев поверхностей и города в целом, предотвращая образование т.н. «островов тепла», и т.д.
    Так же тщательно продуманы возможности экономии воды. Например, для озеленения крыши выбраны растения, которые не требуют обильного полива, установлено сантехническое оборудование, которое экономит воду в здании.
    Жилье в Vektor – умный дом, который владелец может оборудовать на свое усмотрение и автоматизировать настолько, насколько хватит воображения. «Здесь используется система Bisly, которая позволяет не только отслеживать и регулировать потребление технических систем квартиры, но и открывать входы, просматривать изображение камер наружного наблюдения и т.п., – говорит Лембер. – Конечно, система позволяет интегрировать множество дополнительных решений, таких как охрана, управление шторами и освещение или включение сауны, но это уже по индивидуальному заказу».

    Подробнее о квартирах читайте здесь.

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    Демо-квартира (Пярнуское шоссе 137-139) меблирована и готова встретить новоселов. Остальные квартиры Vektor тоже готовы к заселению: покупатель может сразу приступить к обстановке и переезду.
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