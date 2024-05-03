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3 мая 2024 в 9:41









Программа бизнес-менеджмента MBA как взлетная полоса для успешной карьеры

Задумывались ли вы когда-нибудь, как сделать свою карьеру более целенаправленной, чтобы достичь и заработать больше? Если ответ «да», вы открыли нужную статью! Программа бизнес-менеджмента MBA в TalTech предлагает уникальную возможность развить навыки управления, достичь высоких целей и стать настоящим лидером. Но почему стоит выбрать именно эту программу?

Аккредитация мирового уровня

Программа входит в первые 2%, то есть 300 вузов мира, имеющих аккредитацию престижной Ассоциации MBA (AMBA). Это первая и пока единственная аккредитация AMBA не только в Эстонии, но и во всех странах Балтии. В число других членов AMBA входят Imperial College Business School, London Business School, INSEAD, University College London – School of Management ja HEC Paris.

Индивидуальный коучинг в интересах карьеры

Проходя учебную программу MBA, вы не останетесь один на один со своими задачами. Вас будет поддерживать опытный коуч, с которым вы все три семестра будете встречаться на индивидуальных занятиях. Это персональное наставничество поможет вам четко установить цели в карьере и направит вас оптимальным путем.

Внимание! Этот опыт может изменить вашу жизнь. Так что сначала подумайте, готовы ли вы к тому, что ваши карьерные цели будут достигнуты гораздо быстрее, чем вы ожидали. Чтобы убедиться в этом, можно обратиться к интервью с нашими выпускниками MBA или к руководителю программы.

Гармония теории и практики в магистратуре

Наша программа MBA нацелена не только на теоретические знания. Учеба завершается обязательным для получения диплома проектом по управленческому разрешению проблемы реальной компании. Курс сочетает в себе теорию и практику, готовя вас к вызовам управления настоящимнастоящим бизнесом. Кроме того, у нас выпускник получает степень магистра, что невозможно при прохождении MBA, например, в Финляндии.

Разносторонний факультет экономики и возможности для стартапа

Факультет экономики Таллиннского технического университета – не только крупнейший, но и самый интернациональный поставщик экономического образования в Эстонии. В международном рейтинге Times Higher Education мы входим в число 301–400 лучших в мире по бизнесу и экономике и продолжаем занимать 201–250 место в социальных науках.

Здесь у вас будет возможность не только учиться, но и запустить собственный стартап, участвовать в конкурсах бизнес-идей и международных летних школах. Кроме того, вы можете выбрать факультативы партнерских университетов EuroTeQ, например технического университета Дании или Мюнхена.

Преподаватели экономического факультета Таллиннского технического университета – это тщательно отобранные ученые и выдающиеся практики, которые умеют передать вам свои знания. Уровень заработной платы выпускников TalTech, согласно статистике Министерства образования и науки, на 26 процентов выше среднего по всем вузам Эстонии. Выпускники экономического факультета становятся успешными и влиятельными представителями общества.

Гибкое обучение и сеть контактов на всю жизнь

Во время учебы один раз в месяц проходят трехдневные очные сессии, к которым добавляются онлайн-сессии, что обеспечивает гибкое совмещение учебы с работой и семьей. Учебную программу можно пройти за 1,5 года. Программа дает возможность выстроить личные контакты, дружбу и связи, которые имеют решающее значение для лидеров бизнеса.

Будущее, которое вы создаете сами

Программа MBA TalTech – не просто ученая степень, а ключ к разнообразным карьерным возможностям. Выпускник имеет навыки принятия стратегических решений, лидерские качества и легко адаптируется к изменчивой деловой среде. Стать предпринимателем, руководителем или специалистом, вы выбираете сами, экономический факультет TalTech дает необходимые инструменты и знания на любой случай.

Требования к абитуриентам

Подать заявление на участие в программе MBA можно с марта. Требуется высшее образование и не менее 3 лет опыта работы руководителем среднего звена или специалистом. Если вы хотите стать частью этой уникальной программы и узнать, какой может стать ваша карьера, не упустите возможность! Подайте заявление, сделав шаг навстречу будущему, о котором вы всегда мечтали.

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