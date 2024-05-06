Искусство жить. За рулем Bentley Continental GTC жизнь кажется прекрасной

Мария Шевченко: Автомобили Bentley – это произведения искусства. Они подобны великолепной абстракции: каждая линия, цвет, тень создают бесподобную композицию. Все на своих местах, и ​​нет ничего лишнего.

Галерист современного искусства и консультант по драгоценным камням Мария Шевченко любит в жизни три вещи: искусство, роскошь и скорость. Все эти три вещи она нашла в Bentley Continental GTC в один уик-энд. Из пробной поездки на роскошном кабриолете родилось следующее размышление об искусстве жить.

Art de Vivre

Солнечное утро. Аромат кофе. Розы.

Разноцветные брызги акрила на чёрном холсте всё-таки особенно хороши на этой стене в доме. Галерист искушён искусством. Хорошим. Своеобразным. Но свою картину ты всегда не просто видишь, ты её чувствуешь. Так было и в этот раз. Я увидела её на экране телефона, как новую работу своей художницы, и поняла, что это портал в мой внутренний мир. Живьём она оказалась ещё более говорящей и даже провидящей. Просто создана для меня. Без лишних слов.

Бывает, встречаешь человека и чувствуешь родство душ. Казалось бы, совсем чужой, а понимает тебя с полуслова. Обволакивает тебя уютом, заботой, комфортом. Ровно так, как ты любишь.

Это чувство возникает, когда садишься первый раз в автомобиль Bentley Continental GTC . Будто маленький невидимый консьерж безупречно выполняет свою работу: помогает открыть и бесшумно закрыть за тобой дверь, подвигает кресло и подаёт ремень. Тут можно было бы еще подать кофе. Инженерам есть над чем подумать. Шучу.

Моя работа – замечать тонкости. Более 10 лет я сопровождаю своих клиентов в мир бриллиантов, ювелирных изделий и произведений искусства. Незначительные, казалось бы, детали играют самую решающую роль.

Примерка бриллиантов – это не про эргономику, что само собой, — это про ощущения. Знаете, они максимально заметны, когда девушка или женщина примеряет колье или серьги. Посмотрите на неё в этот момент: шея выпрямляется, плечи уходят назад, а во взгляде появляется такой блеск и такая лёгкость! То самое «Лёгкое дыхание», как у И.А. Бунина. Жажда жизни и лёгкость ощущений. Энергия эмоций, которая чувствуется, когда человека «цепляет» картина, очаровывает сияние бриллианта или завораживает сексуальность автомобиля. Да, да, извините, в случае с Bentley Continental GTC из песни слов не выкинешь.

Роскошь

Знаете, что такое роскошь? Это безупречное понимание нужд клиента и абсолютное уважение к его свободному времени.

Замечали, что, приходя в любой салон класса люкс, будь то автомобильный или ювелирный салон, художественную галерею или ресторан высокой кухни, вы сталкиваетесь с маленьким выбором? Маленьким, но достаточным. Потому что огромное количество профессионалов, потратив время, знания и умения, провели первую селекцию выборов до вас. До вас, но для вас.

Работники сегмента люкс – как артисты в театре. Они не работают, они служат. Служат интересам клиента, понимая свою истинную миссию. Что бриллиант – это не просто украшение, а ваша семейная коллекция драгоценностей, которая будет передаваться следующим поколениям. Что картина – это чувство прекрасного и абстрактное мышление вашего ребёнка. Что автомобиль – это продолжение вашего я.

Bentley Continental GTC – это безупречно достойное я. Выберете именно тот характер, что в большей степени соответствует вам: роскошно-комфортное городское движение или резвые гонки. Смешать, но не взбалтывать. Идеальный коктейль. Плюс – эстетическое совершенство.

Звук и полёт. Now we're talking!

В свободное от высоких каблуков время я езжу на мотоцикле. Нет, даже не так. Я езжу на Harley. Поэтому я очень хорошо понимаю в звуках моторов. Только прошу вас, заводя Bentley Continental GTC V8, приоткройте окно или дверь. Шумоизоляция внутри салона настолько идеальна, что вы не прочувствуете всю полноту ощущений. На V12 – это просто must.

Любите ли вы взлетать на самолёте так, как люблю я? Вспомните эти ощущения, как вас прижимает к креслу по мере увеличения скорости. «Втопите» педаль в пол. Ощутите себя на взлётной полосе. И опять этот звук! Только не включайте музыку. Не портите момент. Стрелка спидометра бежит по часовой стрелке до… Ну, конечно же, указанного значения на знаке ограничения скорости... Да, да, вы всё правильно поняли, только никому не рассказывайте. Нет, ну это просто невозможно! На этом автомобиле? Mission impossible.

Кстати, о музыке. Приятно была удивлена, увидев встроенную акустическую систему Naim. Как у себя дома. Если вы любите хороший бит, не только вы его почувствуете всем телом, но и ваши соседи по пробке. Через автомобиль. Не шучу. Полный кайф.

«Сон-Трава» из серии картин «День Третий»

Автомобили Bentley – это искусство. Это как прекрасная абстракция: каждый штрих, цвет, тень – создают непревзойдённую композицию. Всё на своём месте, и нет ничего лишнего. Однако каждый раз, заводя мотор, ты ловишь новую игру эмоций, новый смысл из тысячи, транслируемых художником.

Для «артовой» параллели с Bentley Continental GTC я выбрала картину украинской художницы музейного уровня Натальи Корф-Иванюк «Сон-Трава». Картина из серии работ под названием «День Третий».

Ведущий образ – создание цветов, которое, согласно Ветхому Завету, произошло на третий день от начала существования Вселенной. Библейский текст можно толковать по-разному – и буквально, и как набор символов и метафор. Цветы ассоциируют с раем, лучшей землей, убежищем души, микрокосмом человека, зафиксированным в пяти крайних точках чувств, подобно пяти лепесткам.

Я не буду говорить, что в какой-то из тех дней был создан Bentley. Это был бы слишком сладкий сахарный рекламный сироп. Но точно, в один из тех дней были созданы человеческие чувства и эмоции. А вот вывести нас на эмоции жизни, детского азарта и взрослого комфорта – это то, что так тонко умеет делать Bentley.

14 фото Фотографии: Раунo Лииванд