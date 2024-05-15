Простая операция заставит вас увидеть мир по-другому

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Катаракта – это помутнение хрусталика глаза, расположенного за радужной оболочкой и зрачком. Обычно она развивается на обоих глазах, но иногда поражает только один. Оперирующий хирург Turman Silmakliinik Юри Иванов рассказал в подкасте о нюансах операции, которая помогает решить эту проблему.

При катаракте операция проводится амбулаторно, под местной анестезией. Она длится около 15-20 минут, после чего пациент переводится в общую палату и находится под наблюдением врачей клиники еще несколько часов.

Что включает в себя операция, как она проводится и с помощью какого оборудования? Чем она отличается от «обычной» операции по коррекции зрения, такой как лазерная хирургия и т.д.? Как скоро будет получен результат? Как долго он сохраняется?

На эти и другие вопросы вы получите ответы в подкасте.

Ведущая Алёна Стадник.