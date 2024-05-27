    Специальная кампания Selver для покупателей 63+

    Теперь люди в возрасте 63+ каждую среду получают скидку 10% на все покупки. Кампания называется Kuldne kolmapäev («Золотая среда»).КристьянАндерсон, руководитель коммерческого учета компании Selver, рассказывает подробнее об этом сегменте целевой аудитории.

    Возрастная группа 63 года и старше – одна из самых больших категорий клиентов Selver– насчитывает более 135 000 постоянных клиентов. По словам Андерсона, статистика покупок подтверждает, что для этой группы клиентовхарактерен наибольший интерес к кампаниям и льготным предложениям.
    «Закупки старшего поколения хорошо продуманы и рационально спланированы. Они готовы уделить время выбору продуктов в рамках кампаний, чтобы держать расходы под контролем. Делая повседневные покупки, старшее поколение посещает большее количество торговых точек, чтобы собрать свою потребительскую корзину. Эти покупатели предпочитают физические магазины и, по большей части, традиционное кассовое обслуживание», — описывает руководитель коммерческого учета Selver.
    Клиенты 63+ очень хорошо приняли первые месяцы кампании. «Среда стала для них самым популярным днем закупок.Более чем один из пяти клиентоввозрастной группы 63+ в апреле и маепо средампосещали магазины Selver», — говорит Андерсон.

    В покупательской корзине преобладают свежие продукты

    Более 55% покупательской корзины в дни кампании составляют свежие продукты. Иными словами, наиболее популярными товарами кампании являются фрукты и овощи, а также, конечно, база повседневного спроса:молоко, сливки, творог, хлеб и выпечка, сыры, колбасы и, конечно, газеты, журналы и открытки.
    В дополнение приобретаются и продукты по обычной цене, а также товары, не входящие в повседневную потребительскую корзину этой возрастной группы – например, мясная и рыбная кулинария, а также выпечка Selver.
    Дело в том, что еще одной особенностью кампании Kuldne kolmapäevявляется возможность получить дополнительную скидку сверх льготных предложений, аскидкутакже на товары сфиксированнойвыгодной обычной ценой.
    В период дня рождения для них действует скидка по карте Partnerkaartв размере 10% на различные товары для праздничного стола. По сути, это позволяет закупить в рамках Kuldne kolmapäevвесьма достойные продукты для праздника со скидкой 20%.
    Кампания Kuldne kolmapäevпроводится во всех магазинах Selver, гастрономах Deliceи передвижных магазинах наХийумаа. По средам все клиенты в возрасте 63 лет и старше при покупке по карте Partnerkaartимеют право на дополнительную скидку 10% от конечной суммы.Скидка распространяется в том числе на периодические издания и табачные изделия, а также на услуги, предоставляемые на стойкеинформации для третьего лица.
    Каждую среду мы обязательно встречаемся в Selver, ведь если вам 63 года или больше, вы получаете дополнительную скидку 10% от конечной суммы покупки!

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