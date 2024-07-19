    Расчётный кредит для фирм. Плата за договор 0 евро!

    Для успешного управления компанией важно иметь денежные средства и на повседневные расходы, и на крупные инвестиции.

    Laen.ee предлагает бизнес-клиентам выгодные возможности для роста, быстрой и эффективной реализации бизнес-идей. У нас есть одно очень важное преимущество перед банками – кредит оформляется легко, быстро и без лишней бюрократии.
    Представляем три варианта кредитования для бизнес-клиентов.

    1. Расчётный кредит: резерв денежных средств 24/7

    Расчётный кредит обеспечивает доступ к денежным средствам на случай непредвиденных расходов или незапланированных крупных покупок. Этот вид кредита ещё называют кредитной линией для фирм.
    В рамках расчётного кредита предоставляет кредитный лимит в размере до 35 000 евро с процентной ставкой от 2% в месяц, бессрочно: вы можете пользоваться им, когда вам нужно, не заботясь об окончании срока действия договора.
    Расчётный кредит выдается без платы за заключение договора, что делает это финансовое решение особенно выгодным. Проценты начисляются только на использованную сумму, а не задействованная часть кредита всегда под рукой.

    Основные преимущества расчётного кредита:

    По мере надобности: вы подаёте заявку один раз, после чего кредитные средства всегда в распоряжении предприятия.

    Гибко: расчётный кредит можно использовать для покрытия повседневных затрат или непредвиденных расходов компании. Если вы не пользуетесь кредитом, никакой платы не взимается.

    Быстро и просто: кредит можно получить на расчётный счёт всего за несколько минут, что делает это решение идеальным для экстренных расходов.

    Подача заявки на расчётный кредит организована просто и не займет много времени, ответ на запрос поступит в течение часа.

    2. Бизнес-кредит: стартовый капитал для новичка или средства на развитие

    Бизнес-кредит Laen.ee предлагает прекрасные возможности всем предпринимателям – и тем, кто только собирается открыть фирму, и тем, кто хочет вложиться в развитие действующей компании. Оформление кредита простое и не отнимает много времени, ответ поступает в течение часа, без сложной банковской бюрократии.
    Бизнес-кредит предоставляет в ваше распоряжение до 35 000 евро, которые можно использовать по своему усмотрению: целевое использование, например закупка оборудования или инвестиции в расширение дела, не предписывается.
    Бизнес-кредит Laen.ee оптимален для начинающего предпринимателя. От вас не требуется ни залог, ни кредитная история, к тому же вам не придется столкнуться с бюрократической волокитой. Мы не запросим бизнес-план и не заставим долго ждать ответа на запрос. Чтобы получить кредит, нужно просто заполнить форму заявки на нашем сайте.

    Процесс подачи заявки на кредит:

    • Выберите нужную сумму в пределах 35 000€;

    • Заполните заявку и приложите к ней выписку со счёта за 6 месяцев;

    • Подпишите договор о кредите и получите деньги на счёт предприятия.

    3. Кредит под залог недвижимости: крупные проекты с надёжным обеспечением

    Если вы планирует масштабные проекты, например покупку или ремонт недвижимости, приобретение новой техники, модернизацию технологий или реконструкцию производственных зданий, подходящим решением может стать Ипотечный кредит для предприятия.
    Это кредит под залог недвижимости, предполагающий долгосрочное финансирование и крупные суммы, что позволяет вложиться в широкий спектр деятельности и обеспечить ее успешную реализацию. Запрос кредита начинается с заполнения простой формы заявки на нашем сайте. Кредит переводится на банковский счёт фирмы сразу после нотариального оформления ипотеки на залоговую недвижимость.
    • Сумма кредита до 300 000€.
    • Процентная ставка от 9% годовых.
    • Индивидуальный подход.
    • Без бюрократии. Ответ через 1 час!

    Расчётный кредит, бизнес-кредит или ипотечный кредит для бизнес-клиентов – быстро, удобно и без лишней бюрократии!

    Финансирование бизнеса требует стратегического подхода. Быстрое и гибкое решение для покрытия повседневных расходов предоставляет расчётный кредит, бизнес-кредит помогает инвестировать в развитие или запустить новое дело, кредит под залог недвижимости позволяет финансировать крупные долгосрочные проекты.

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    www.laen.ee | 6630112 | [email protected]

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