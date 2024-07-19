Расчётный кредит для фирм. Плата за договор 0 евро!
Для успешного управления компанией важно иметь денежные средства и на повседневные расходы, и на крупные инвестиции.
Laen.ee
предлагает бизнес-клиентам выгодные возможности для роста, быстрой и эффективной реализации бизнес-идей. У нас есть одно очень важное преимущество перед банками – кредит оформляется легко, быстро и без лишней бюрократии.
Представляем три варианта кредитования для бизнес-клиентов.
1. Расчётный кредит: резерв денежных средств 24/7
Расчётный кредит
обеспечивает доступ к денежным средствам на случай непредвиденных расходов или незапланированных крупных покупок. Этот вид кредита ещё называют кредитной линией для фирм.
В рамках расчётного кредита предоставляет кредитный лимит в размере до 35 000 евро с процентной ставкой от 2% в месяц, бессрочно: вы можете пользоваться им, когда вам нужно, не заботясь об окончании срока действия договора.
Расчётный кредит
выдается без платы за заключение договора
, что делает это финансовое решение особенно выгодным. Проценты начисляются только на использованную сумму, а не задействованная часть кредита всегда под рукой.
Основные преимущества расчётного кредита:
• По мере надобности: вы подаёте заявку один раз, после чего кредитные средства всегда в распоряжении предприятия.
• Гибко: расчётный кредит можно использовать для покрытия повседневных затрат или непредвиденных расходов компании. Если вы не пользуетесь кредитом, никакой платы не взимается.
• Быстро и просто: кредит можно получить на расчётный счёт всего за несколько минут, что делает это решение идеальным для экстренных расходов.
Подача заявки
на расчётный кредит организована просто и не займет много времени, ответ на запрос поступит в течение часа.
2. Бизнес-кредит: стартовый капитал для новичка или средства на развитие
Бизнес-кредит
Laen.ee предлагает прекрасные возможности всем предпринимателям – и тем, кто только собирается открыть фирму, и тем, кто хочет вложиться в развитие действующей компании. Оформление кредита простое и не отнимает много времени, ответ поступает в течение часа, без сложной банковской бюрократии.
Бизнес-кредит предоставляет в ваше распоряжение до 35 000 евро, которые можно использовать по своему усмотрению: целевое использование, например закупка оборудования или инвестиции в расширение дела, не предписывается.
Бизнес-кредит
Laen.ee оптимален для начинающего предпринимателя. От вас не требуется ни залог, ни кредитная история, к тому же вам не придется столкнуться с бюрократической волокитой. Мы не запросим бизнес-план и не заставим долго ждать ответа на запрос. Чтобы получить кредит, нужно просто заполнить форму заявки
на нашем сайте.
Процесс подачи заявки на кредит:
• Выберите нужную сумму в пределах 35 000€;
• Заполните заявку и приложите к ней выписку со счёта за 6 месяцев;
• Подпишите договор о кредите и получите деньги на счёт предприятия.
3. Кредит под залог недвижимости: крупные проекты с надёжным обеспечением
Если вы планирует масштабные проекты, например покупку или ремонт недвижимости, приобретение новой техники, модернизацию технологий или реконструкцию производственных зданий, подходящим решением может стать Ипотечный кредит для предприятия
.
Это кредит под залог недвижимости
, предполагающий долгосрочное финансирование и крупные суммы, что позволяет вложиться в широкий спектр деятельности и обеспечить ее успешную реализацию. Запрос кредита начинается с заполнения простой формы заявки на нашем сайте. Кредит переводится на банковский счёт фирмы сразу после нотариального оформления ипотеки на залоговую недвижимость.
• Сумма кредита до 300 000€.
• Процентная ставка от 9% годовых.
• Индивидуальный подход.
• Без бюрократии. Ответ через 1 час!
Расчётный кредит, бизнес-кредит или ипотечный кредит для бизнес-клиентов – быстро, удобно и без лишней бюрократии!
Финансирование бизнеса требует стратегического подхода. Быстрое и гибкое решение для покрытия повседневных расходов предоставляет расчётный кредит, бизнес-кредит
помогает инвестировать в развитие или запустить новое дело, кредит под залог недвижимости позволяет финансировать крупные долгосрочные проекты.
Свяжитесь с нами и мы вместе найдем финансовые возможности для достижения целей вашего предприятия!
Placet Group OÜ
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