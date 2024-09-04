Назад ST 04.09.24, 14:02 5 причин, почему вам нужны брендовые парфюмы Парфюм — такой же элемент образа, как сумка или туфли. Он придает уверенность в себе, поднимает настроение и вдохновляет. Но так сложилось, что многие экономят на духах и вместо оригинальной продукции покупают реплики или товары неизвестных марок. А зря.

5 причин, почему вам нужны брендовые парфюмы

Есть как минимум 5 причин, почему лучше не отказывать себе в удовольствии. Тем более что в каталоге Notino каждый легко сможет подобрать брендовую парфюмерию с учетом своего бюджета.

У них сложный букет

Что делает аромат парфюма уникальным? Это, несомненно, его состав. Брендовые духи почти никогда не бывают моно-ароматами. Они состоят из гармоничного переплетения компонентов, которые постепенно раскрываются на коже и дарят новые впечатления.

Чтобы объяснить поэтапное раскрытие аромата, был придуман термин ольфакторная пирамида. В обиходе ее обычно называют просто пирамидой (или пирамидой аромата). Согласно этой концепции, каждая парфюмерная композиция делится на три части: верхние, ноты сердца, базовые.

Первыми ощущаются при знакомстве с ароматом верхние ноты, или голова. Именно поэтому они обычно яркие, соблазняющие и дерзкие. К примеру, цитрусовые, цветочные, водные. Этот эффект сохраняется недолго. А со временем верхние ноты сглаживаются, уступая главную роль нотам сердца.

Самые интенсивные, это, несомненно, ноты сердца. Сначала они едва заметны, затем становятся все более ощутимыми. Это могут быть цветочные, фужерные, пряные, фруктовые ноты.

А вот за шлейф отвечают базовые ноты. Они оставляют приятное послевкусие. Могут проявиться после нот сердца или дополнять основную композицию. К типичным базовым нотам относятся бальзамические, древесные, анималистические ноты: именно они влияют на чувства и эмоции.

Чем же отличается дешевый аромат? Как правило, он «плоский», то есть не меняется с течением времени. Ни о какой трехступенчатой пирамиде здесь и речи быть не может. Кроме того, в составе могут быть бюджетные ароматические компоненты, которые имеют явно выраженный «химический» оттенок.

Они дольше держатся на коже

Действительно, брендовые ароматы держатся дольше. Кроме того, они классифицируются на подвиды с учетом концентрации душистых веществ и стойкости:

Духи. Содержат не менее 10-30% душистых веществ и остаются на коже 5-10 часов. Почему такой разброс? Стойкость парфюма зависит не только от самого продукта, но и от типа кожи: например, на жирной коже духи держатся дольше, чем на сухой. Парфюмерная вода. Содержит меньше душистых веществ — всего 10%. Из-за этого аромат менее стойкий, держится на коже 3-5 часов. Туалетная вода. Еще менее концентрированный вариант: содержит 4% душистых веществ и сохраняет аромат всего 2-3 часа. Этот вариант парфюма бывает как мужским, так и женским. Одеколоны. Бывают только мужскими и содержат 1.5% душистых веществ. Душистая вода. Самые легкие и менее стойкие, поскольку в их составе только 1% душистых компонентов.

Брендовые парфюмы действительно соответствуют этой классификации: покупая хорошие духи, можно быть уверенным, что аромат будет ощущаться как минимум 5 часов. А вот с бюджетными продуктами – как повезет.

Их хватает надолго

Стойкость парфюма — веский аргумент в пользу покупки брендовой продукции. Особенно если вы привыкли использовать один и тот же аромат в течение дня. Его не придется часто обновлять. А это значит, что флакона хватит надолго.

Передают настроение

Даже невзирая на то, что большинство бюджетных парфюмов довольно «симпатичны», они никогда не подарят той многогранности, которая присуща брендовой продукции. Оригинальные духи воздействуют на эмоциональном уровне. Они могут передавать настроение или задавать его окружающим — именно так проявляется магия хорошего аромата!

Повышают самооценку и придают уверенность в себе

Согласитесь, приятно слышать комплименты о прекрасном вкусе и удачном аромате. А насколько преображается все вокруг, когда вы осознаете, что производите нужное впечатление на окружающих!

Действительно, хорошие духи поднимают самооценку и демонстрируют ваше отношение к жизни. И если вы хотите иметь такого невидимого помощника, который станет дополнительной поддержкой в любых начинаниях, лучшего выбора, чем многогранные брендовые парфюмы, не стоит искать!

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