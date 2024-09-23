Назад ST 23.09.24, 18:27 Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви? Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Характер и условия работы

защищают от падающих тяжестей и острых предметов. Промышленным и складским работникам, в силу активного движения по разнообразным поверхностям, требуется нескользящая амортизирующая обувь. Операторы ручных вилочных погрузчиков должны носить защитную обувь с усиленным носком. При выборе защитной рабочей обуви , в первую очередь,следуетучитыватьрабочее место и специфику работы, поскольку разные условия и задачи требуют разных свойств. Например, на строительной площадке важны усиленная защита носка и устойчивая к проколам подошва, которыеот падающих тяжестей и острых предметов. Промышленным и складским работникам, в силу активного движения по разнообразным поверхностям, требуется нескользящая амортизирующая обувь. Операторы ручных вилочных погрузчиков должны носить защитную обувь с усиленным носком.

Классы защиты и характеристики

Требования к рабочей обуви определяются стандартами: EN ISO 20345:2011 и EN ISO 20347:2012.

Характеристики обуви по EN ISO 20345:2011 определяют класс защиты и защитные свойства обуви, в том числе устойчивость материалов к температурам, ударам или влажности.

Хотя на летних дорожно-строительных работах при 25-градусной жаре так и хочется надеть шлепанцы, открытая обувь не подходит для работы на горячем асфальте, здесь нужна рабочая обувь со специальными свойствами. Кроме того, на строительныхплощадках существует риск контакта с химикатами, красками или маслами, в результате которого обычная обувь становится скользкой. В то время как при работе с электроникой необходима обувь с антистатическими свойствами с обозначением «ESD».

Всегда проверяйте маркировку на обуви, чтобы убедиться, что она подходит для конкретной рабочей среды!

Комфорт и пригодность

Хотя защитные свойства чрезвычайно важны, нельзя забывать о комфорте, поскольку рабочую обувь нередко носят долгие часы подряд. Обувь должна соответствовать форме стопы работника, потому что слишком узкая или широкая обувь натирает,вызывает образование волдырейи не сидит на ноге как следует. В случае защитной обуви стоит отдать предпочтение скорее модели с просторной колодкой, особенно тем, кто работает стоя, ведь за рабочий день могут отекать ноги. И хотя защитная обувь обычно тяжелее повседневной, можно подобрать вариант из легких материалов, например, с носком из композита, который легче стали или текстильной защиты от гвоздей. Для работы в тепле важно выбирать обувь, которая позволяет ноге дышать и предотвращает чрезмерную влажность.

А если необходимости в защитной обуви нет, специалисты все же рекомендуют попробовать эффект индивидуальной стельки для обычной уличной обуви. Тем, кто ведет подвижный образ жизни, нужно обязательно уделять внимание комфортности обуви.

Надежность и уход

Надежность рабочей обуви имеет большое значение для ее срока службы и защитных свойств. Оценить и поддержать надежность обуви помогает и выбор материала, и регулярный уход. Качественные материалы (например, кожа или синтетические материалы высокой износостойкости) имеют более длительный срок службы. Регулярная чистка и уход помогают сохранить защитные свойства и комфорт, при этом для сохранения водонепроницаемости обуви необходимы специальные средства по уходу.Замена стелек может помочьпредотвратить усталость ног / спины и обеспечиваеткомфорт.

Водостойкость и водоотталкивающая способность

Многие не обращают внимания на то, что гидроизоляция и водоотталкивающие свойства – это разные характеристики. Стандарты рабочей обуви предусматривают, что классы защиты S2/S3 и O2/O3 обозначают водоотталкивающие изделия, со знаком «WRU» (Water-Resistant Upper). Это означает, что верх обуви ненадолго задерживает воду, хотя и не является водонепроницаемым. Водонепроницаемость означает, что обувь может полностью блокировать проникновение воды, сохраняя ваши ноги совершенно сухими даже после длительного воздействия влаги или воды. Для гидроизоляции используются специальные мембраны, а обозначается такая обувь сокращением «WR» (Water-Resistant).

В помещении рекомендуется использовать не водонепроницаемую обувь, а водоотталкивающие средства по уходу, поскольку здесь ноги склонны больше потеть, и водонепроницаемая обувь будет казаться мокрой или влажной. То же касается водоотталкивающей зимней обуви – например, если вы работаете при температуре 0° C, ноги могут вспотеть, и тогда кажется, что обувь пропускает воду.

Обращайте внимание на производителя

Выбор производителя качественной рабочей обуви важен, поскольку известные бренды придерживаются строгих стандартов, а их продукция обычно более долговечна и эффективна. В Grolls продается широкий ассортимент качественной, прочной и удобной рабочей обуви, изготовленной из материалов класса премиум и обладающей стильным внешним видом. В нашем ассортименте присутствует собственный бренд Gesto, а также известные на нашем рынке Siev iи Jalas. При выборе зимней обуви мы определенно рекомендуем предпочесть производителей из Северных стран, которые хорошо осведомлены о наших суровых погодных условиях и выпускают обувь, обеспечивающую необходимое тепло, водонепроницаемость и не скользящую.

Выбор защитной обуви играет важную роль, потому что она должна соответствовать задачам и условиям работы. Здесь следует исходить из требований и характера работы, удобства, долговечности и надежности производителя. Инвестирование в подходящую рабочую обувь позволяет предотвратить несчастные случаи на производстве и обеспечивает благополучие и безопасность сотрудников. Grolls предлагает рабочую обувь как для помещения, так и для наружных условий.

Подробнее о Grolls: www.grolls.ee

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