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  • ST
  • 21.12.24, 16:39

Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора

31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
«Цифровая уборка очень важна для Сил обороны, поскольку мы не можем допустить, чтобы в нашей повседневной работе и, прежде всего, в процессах принятия решений – особенно в кризисных ситуациях – использовалась некачественная или труднодоступная информация», - сказал руководитель по управлению информацией Сил обороны Меэлис Морелль. Он добавил, что Силы обороны также должны быть готовы работать в условиях ограниченных ресурсов (например, сетевых или серверных), поэтому цифровую информацию нужно постоянно оптимизировать, а цифровые отходы сводить к минимуму.
В начале года Силы обороны провели масштабную кампанию по цифровой уборке, в ходе которой с различных компьютерных накопителей было удалено 38,2 терабайта цифрового мусора. По словам Морелля, опыт Сил обороны показывает, что наилучший результат достигается при систематическом удалении цифрового мусора, даже вне периода проведения кампаний: «В Силах обороны за цифровую уборку отвечает отдел управления информацией – в каждом структурном подразделении есть как минимум один штатный управляющий информацией. Кроме того, на мой взгляд, основой успешной цифровой уборки является реальное измерение выполненной работы – в основном на основе уменьшения или увеличения объемов данных».
По словам руководителя Telia Хольгера Хальянда, впечатляет то, как жители и организации Эстонии из года в год все активнее участвуют в Дне цифровом уборки, и это показывает, что сокращение цифрового следа становится в обществе все более важным. В адрес Сил обороны у Хальянда также нашлись только слова похвалы и признательности.
«Очевидно, что Силы обороны могут действовать на нескольких фронтах одновременно: наряду с защитой страны они заботятся и о порядке в своих ИТ-системах и устройствах. Я смело могу поставить Силы обороны в пример другим организациям и предприятиям, поскольку регулярная забота о цифровой гигиене помогает снизить различные риски безопасности и уменьшить экологический след», - отметил Хальянд.
По словам Меэлиса Морелля, несмотря на уже проведенную масштабную цифровую уборку, Силы обороны планируют присоединиться и к январскому Дню цифровой уборки Telia: «Цифровой мусор появляется постоянно. Всем предприятиям и организациям, которые планируют участвовать в январской акции, я желаю прежде всего решительности и систематического подхода как в уничтожении цифрового мусора, так и в экономии ресурсов».

Как прошла капитальная цифровая уборка в Силах обороны?

Работы, выполненные до начала кампании:
  • Были разработаны подробные инструкции и рекомендации для пользователей и управляющих информацией – что именно, откуда и как убирать.
  • С администраторами центров данных было согласовано, какие статистические данные и в каком виде следует направлять управляющему информацией, как организатору кампании цифровой уборки. Основное внимание было уделено сетевым дискам общего пользования, почтовым серверам, объемам информации в среде SharePoint и в центрах обработки данных в целом.
  • О кампании было объявлено примерно за неделю до ее начала – соответствующее письмо получили все сотрудники Сил обороны. Сообщение также было опубликовано на внутреннем портале.
  • Была приобретена лицензия на программное обеспечение TreeSize Professional и установлен отдельный виртуальный сервер для мониторинга.
Во время кампании по цифровой уборке:
  • Для статистики и показателей были созданы доступные всем пользователям отчеты в Power BI. Среди прочего, в отчетах был представлен список 30 пользователей, обладающих личными дисками и почтовыми ящиками максимальных размеров – данная мера сработала очень хорошо.
  • Эти 30 пользователей каждую неделю получали персональное напоминание.
  • С управляющими информацией проводились промежуточные встречи, на которых им предоставляли дополнительные инструкции.
  • Измерения еженедельно выполнялись с помощью программы TreeSize, а системные администраторы предоставляли дополнительные отчеты.
  • Были закрыты ненужные репликации общих дисков и виртуальные машины.
  • Изменились принципы резервного копирования общих дисков.

38,2 ТБ – это много или мало?

1 терабайт (ТБ) примерно равен 1000 гигабайтам (ГБ). Таким образом, Силы обороны удалили 38 200 ГБ неиспользуемых данных.
Что же можно сделать с 1 ГБ данных? По данным некоторых сайтов, 1 ГБ позволяет просмотреть около 30 минут видео в HD-качестве или отправить 350 000 сообщений в мессенджере.
Таким образом, в ходе цифровой уборки Силы обороны удалили объем данных, который позволил бы отправить более 13 миллиардов сообщений.

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