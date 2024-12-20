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  • ST
  • 20.12.24, 18:23

Navalis Group Shipbuilding & Offshore: Итоги 2024 года — год новых возможностей и достижений

Navalis Group - ведущая компания, работающая в сфере судостроения, судоремонта и сооружения оффшорных конструкций более 23 лет. В состав Navalis Group входят несколько компаний, которые успешно и эффективно работают на верфях в Эстонии, Литве, Финляндии, Германии, Нидерландах. Для Navalis Group 2024 год стал очень важным для развития и укрепления позиций на рынке. Компания демонстрировала динамичное развитие, внедряя новые услуги, укрепляя международное сотрудничество и совершенствуя внутренние процессы.
Navalis Group Shipbuilding & Offshore: Итоги 2024 года — год новых возможностей и достижений

Расширение спектра услуг: три новых направления

Одним из значимых событий 2024 года стало расширение портфеля услуг. Компания внедрила:
1. Изоляционные работы на судах. Услуги включают тепло-, звуко- и виброизоляцию, что особенно важно для обеспечения комфорта и энергоэффективности судов.
2. Механическую обработку On-site. Этот сервис ориентирован на обработку деталей высокой точностина судах или объектах заказчика, что позволяет улучшать производительность и надежность оборудования.
3. Лазерную наплавку деталей. Технология, позволяющая продлить срок службы ключевых компонентов, зачастую обходясь без проведения сложных демонтажных работ, стала популярной среди заказчиков благодаря точности и долговечности результатов.
Эти нововведения помогли компании выйти на новые рынки, предоставляя клиентам более широкий спектр услуг.

Международные выставки: новые партнерства и перспективы

Важной частью 2024 года стало участие Navalis Group в ряде престижных международных выставках:
SMM в Гамбурге. Выставка SMM одна из самых крупных мировых выставок в судостроительной отраслив которой принимают участие все крупные мировые компании. Участие в выставке позволило Navalis Group привлечь новых крупных европейских партнеров в сфере интерьерных работ на круизных лайнерах иуже подписать контракты на выполнение работ.
WorkBoatShow в Новом Орлеане. Благодаря новым контактам в США компания планирует развивать предоставление своих услуг как подрядчика нарынкеамериканском и канадском рынках. Новые стратегические партнёрства позволяют компании строить план развития на 5-10 лет вперед.
На этих площадках компания не только укрепила имидж на международной арене, но и приобрела несколько новых партнеров, что значительно расширило сеть взаимодействия.

Проекты и достижения: год в цифрах

2024 год стал рекордным по количеству выполненных проектов:
  • Завершено более 10 крупных заказов в сфере судостроения, корпусной сборки на верфях в Германии и Нидерландах. Качество работы было высоко оценено заказчиками.
  • Выполнено 3 проекта в области мостостроения, включая строительство сложных мостовых конструкций в Германии.
  • Особое внимание уделялось интерьерным работам на верфях заказчиков в Финляндии и Турции. Это одно из приоритетных направлений для компании.
  • Выполнено 4 контракта по изготовлению оффшорных конструкций. Специалистами Navalis Group была выполнена работа по сварке буев, глубинных фрез, надстроечных платформ, парковым инсталляциям, лифтовых шахт и e.t.c
Рост заказов позволил развивать персонал компании и привлекать новых сотрудников.

Инновации и устойчивое развитие

Компания активно внедряла инновационные технологии, оптимизируя производственные процессы. Применение лазерных технологий, автоматизация механической обработки и использование экологически безопасных материалов в изоляционных работах позволили добиться значительных результатов.

Новые партнеры и горизонты сотрудничества

Одним из ключевых достижений стало привлечение нескольких новых партнеров из разных секторов судостроения. Эти стратегические союзы открыли доступ к новым рынкам и возможностям для дальнейшего роста.

Менеджмент и маркетинг

Начало года ознаменовалось изменениями в структуре управления. Обновленная управленческая команда привнесла современный подход к планированию и реализации стратегических задач, ориентированный на адаптацию к быстро меняющимся условиям рынка.
Особое внимание было уделено маркетинговым инициативам. Navalis Group внедрила новейшие цифровые инструменты для взаимодействия с клиентами и партнерами, включая целевые рекламные кампании, обновление корпоративного сайта и активное присутствие в социальных сетях. Благодаря этим мерам удалось укрепить позиции бренда и привлечь новых заказчиков.

Заключение: год успеха и амбиций

2024 год стал годом больших перемен и значительных достижений для Navalis Group. Расширение спектра услуг, укрепление международного сотрудничества, обновление менеджмента и маркетинговых стратегий позволили компании не только сохранить прочные позиции на рынке, но и заложить фундамент для будущего развития.
С нетерпением смотря в будущее, Navalis Group готова к новым вызовам, сохраняя приверженность к устойчивому развитию. Мы благодарим наших клиентов, партнеров и сотрудников за доверие и вклад в общие успехи!

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