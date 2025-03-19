Назад KM 19.03.25, 11:17 Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Руководитель повседневного корпоративного банкинга Coop Pank Эрье Меттас . Foto: sergeizjuganov.com

Чем больше растут продажи в э-магазине, тем важнее найти оптимальное платежное решение. Многие торговцы могут не осознавать, какую часть их прибыли отнимают комиссии за банковские ссылки и карточные платежи. При больших объемах продаж это может означать значительные дополнительные расходы, которые напрямую влияют на прибыльность предприятия.

Для торговца с годовым оборотом э-магазина в 120 000 евро использование банковских ссылок и принятие карточных платежей может обойтись более чем в 2000 евро, в зависимости от количества таких платежей и средней суммы корзины. Это деньги, которые предприниматель не сможет направить на развитие бизнеса или улучшение качества обслуживания клиентов.

Для того чтобы клиенту было дешевле открыть и развивать свой э-магазин, Coop Pank разработал инновационную программу бонуса торговца, которая позволяет предпринимателям получать обратно все расходы на платежные решения Montonio и перенаправлять сэкономленные средства на развитие бизнеса.

«Наша цель – предложить в сотрудничестве с Montonio альтернативу дорогостоящим платежным решениям. И торговцы, и их клиенты выигрывают от снижения затрат», отметила руководитель повседневного корпоративного банкинга Coop Pank Эрье Меттас. «Мы убеждены, что поддержка предпринимателей способствует восстановлению экономики в целом», добавила она. Бонус торговца подходит всем компаниям, являющимся плательщиками налога с оборота, причем наибольшую выгоду получают владельцы э-магазинов с продажами на десятки и даже сотни тысяч евро в год. Например, компания с ежегодным доходом от продаж в размере 72 000 евро может сэкономить до 1200 евро в год благодаря этой бонусной программе. Если ежегодный доход от продаж достигнет 150 000 евро, экономия может составить 2500 евро. Чем активнее продажи в э-магазине и чем чаще клиенты совершают карточные платежи, тем больше выгоды бонусная программа приносит предпринимателю. Фиксированного максимального бонуса нет, соответственно при крупных объемах продаж бонус может достигать десятков тысяч евро в год. Горячие новости Владелица магазина одежды в Нарве: у покупателей сейчас нет денег Крупный бизнес руководителя биржевой фирмы пошел ко дну. Против партнера возбудили уголовное дело В Тапа выставлен на продажу новый бизнес-центр: интерес проявили несколько инвесторов KM Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Foto: maxbelchenko

Банковские ссылки и карточные платежи остаются краеугольным камнем э-коммерции

Помимо цены, ключевыми факторами привлекательности платежных решений являются широкий спектр услуг, удобство использования и надежность. Предложение Montonio очень привлекательно, вот лишь несколько его компонентов:

Отправка платежной ссылки – автоматически добавляя платежные ссылки в выставляемые счета, Вы увеличиваете долю немедленных платежей и сокращаете расходы на работу с должниками.

Возвраты – автоматизируйте возврат средств через API или сделайте это в несколько кликов на портале торговца.

Доставка – модуль оплаты также включает доставку через Unisend, Omniva, SmartPost, DPD и Venipak.

Предпочтения эстонских потребителей остаются неизменными: банковские ссылки по-прежнему являются наиболее предпочтительным способом оплаты в э-магазинах. «Э-магазин не может функционировать без банковских ссылок – покупатели хотят видеть привычное и безопасное решение», объяснила Меттас.

В то же время нельзя недооценивать роль карточных платежей, особенно когда речь идет о продаже товаров длительного пользования. Банковские карточки многих клиентов имеют страхование покупок , что мотивирует оплачивать товары именно карточками. Если э-магазин не предлагает возможность оплаты карточкой, клиенты может просто уйти к другому торговцу, у которого можно приобрести нужный товар с более удобным способом оплаты.

Apple Pay и Google Pay также набирают популярность в Эстонии, предлагая быстрые и безопасные платежи. «Чем разнообразнее варианты оплаты, тем больше вероятность того, что клиент завершит покупку», подчеркнула Меттас.

Умный платежный терминал прямо в телефоне

Бизнес-клиенты Coop Pank теперь могут использовать смартфон в качестве платежного терминала. Отдельный платежный терминал часто означает дополнительные расходы, причем покупка устройства, его обслуживание и устранение возможных неисправностей также требуют больше времени. Платежный терминал на базе смартфона предлагает решение этой проблемы, поскольку он работает в уже имеющемся смарт-устройстве и не требует ежемесячной платы – достаточно лишь установить специальное приложение.

Это отличное решение для торговцев, которые постоянно находятся в разъездах или должны принимать платежи сезонно. Терминал подойдет и для э-торговца, который пожелает принять участие в ярмарке или выставке. Поскольку смартфон всегда под рукой, платежи принимаются быстро и легко.

Coop Pank стремится содействовать развитию предпринимательства и создавать благоприятные возможности для торговцев, независимо от размера компании и местонахождения магазина.