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  • KM
  • 30.04.25, 16:46

Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver

В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver
  • Foto: Jürg Samel

Клиенты приняли продукцию First Price хорошо

“Хотя мы и рассчитывали на высокий спрос, успех продаж превзошел наши ожидания: первая партия была распродана исключительно быстро. Чтобы удовлетворить спрос, нам пришлось в короткие сроки заказать значительно большее количество“, – объясняет директор по закупкам Selver Пилле Раалисте.
“Успех продаж подтверждает, что в случае продукции First Price клиенты ценят хорошее соотношение цены и качества, хороший вкус, а также широкий ассортимент”, – добавляет Раалисте.
First Price – это созданный в Скандинавии немарочный бренд, который зарекомендовал себя на рынках Дании и Швеции, а теперь представлен и в Эстонии эксклюзивно в магазинах Selver и Delice, а также в интернет-магазине e-Selver. “Текущий низкий уровень уверенности потребителей и значительно возросший интерес к доступным по цене продуктам служат теми факторами, с учетом которых, по нашему мнению, момент для запуска этой линейки продуктов был выбран очень удачно”.
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel

Важное дополнение к ассортименту повседневных товаров

Текущий ассортимент включает в себя около 90 наименований. При этом основное внимание уделяется товарам, которые можно хранить при комнатной температуре.
Ассортимент разнообразен: соки, пасты, рис, соусы, варенья, консервированные овощи и фрукты, рыбные изделия, печенье, сладости, орехи, сухофрукты, специи, а также ряд товаров первой необходимости – от средств гигиены полости рта до пищевой пленки и пакетов для хранения.
Selver сделал поиск продукции First Price особенно простым – в магазинах легко найти товары поможет специальная маркировка полок, а в e-Selver вся продукция удобно сгруппирована в категории «Товары по выгодным ценам».
“Добавление First Price помогает усилить ассортимент продукции выгодного ценового класса магазинов Selver во многих категориях повседневных товаров, благодаря чему мы можем предлагать клиентам при покупке продуктов питания более доступные альтернативы”, – говорит Раалисте.
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel

Международное качество по доступной цене

Продукция First Price в основном производится в различных европейских странах: Дании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Польше. Некоторые изделия также поступают из более дальних стран – например, из Вьетнама, США, Индонезии, Китая и Турции.
В ассортименте можно найти и совершенно новые продукты, которые ранее не были представлены в Selver, например, ремулад – очень вкусный соус на основе майонеза. Линейка продукции позволяет легко комбинировать различные блюда благодаря хорошо подобранным группам продуктов: пасты, песто, рубленые томаты, различные соусы и консервированные овощи.
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel
  • Foto: Jürg Samel

Любимые товары клиентов и планы на будущее

Согласно статистике продаж на данный момент, больше всего клиенты покупают следующие товары:
  • Тунец в рассоле и масле
  • Вяленые томаты в масле
  • Рубленые органические томаты
  • Носовые платки
  • Кусочки ананаса в собственном соку
  • Печенье «Дайджестив»
  • Фисташки
  • Изюм
  • Зеленые оливки без косточек
  • Консервированная кукуруза
“В ближайшем будущем ассортимент будет расширен и пополнится еще примерно двадцатью товарами, главным образом в категории замороженных продуктов”, – обещает Раалисте.
Результаты продаж за первые месяцы подтверждают, что продукция First Price заняла прочное место в корзинах покупателей Selver.

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