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  • KM

Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • Foto: Частный архив
Хотя сети 5G в Эстонии доступны уже несколько лет, 5G+, или 5G SA (standalone, то есть автономная сеть 5G), знаменует собой новую эру в развитии мобильных сетей.
Руководитель проекта мобильной сети Telia Эдгар Сарап отмечает, что 5G+ означает не просто очень высокую скорость передачи данных, но и возможность дополнительных преимуществ для клиентов, поскольку она обеспечивает повышенную безопасность, меньшую задержку отклика, а также новейшие функции, например сегментирование сети (slicing).
«Что касается сегментирования сети, лучше всего подходит аналогия с обычной автомагистралью: если выделить для клиента одну полосу движения, как для автобуса, то в случае затора он быстрее доберется до места назначения. Та же логика применима к сети 5G+, где можно выделить клиенту особую „полосу“ сети в зависимости от его потребностей и характера деятельности», — объясняет Сарап.
По его словам, 5G+ также позволяет задавать приоритетные услуги. Например, массовые мероприятия посещает множество людей, но кассы все равно должны обслужить клиентов. Тогда можно выделить для конкретного мероприятия определенный сегмент 5G+, производительность или качество которого не будут зависеть от общей нагрузки сети.
Именно такие возможности и послужили причиной того, что Таллиннский порт решил опробовать сеть 5G+. В случае порта это среда, в которой надежность и скорость соединения имеют решающее значение, но не всегда возможно или рационально полагаться только на кабель.

Таллиннский порт: надежность – это не выбор, а необходимость

«Для нас важнейшие ключевые слова – это надежность, скорость и гибкость, – говорит руководитель услуг ИТ-платформ Таллиннского порта Тимо Тапупере. – В порту работает большое количество приложений и техники, подключенных к интернету: камеры, автоматизация зданий, управление движением, шлагбаумы, автоматическое причаливание судов. Все эти решения требуют надежного, стабильного соединения».
Хотя самым надежным решением по-прежнему является кабель, он не всегда практичен в морском деле. Сменяющиеся рабочие зоны, движущиеся объекты и временные решения требуют альтернатив.
«Весь летний сезон у нас переполнен, как на Певческом празднике, потому что к линейным маршрутам добавляются круизные лайнеры и их пассажиры, — рассказывает представитель Таллиннского порта. – В таких ситуациях нужны решения, способные работать с большой нагрузкой».
По словам Тапупере, Telia предоставила порту для тестирования специальное оборудование, которое позволило реально пользоваться сетью 5G+ и оценить ее пригодность для различных сценариев.
«Сейчас мы проходим этап понимания, насколько эти логические варианты использования оправдывают себя экономически, — добавляет Тапупере, – Технологический потенциал у сети 5G+ явно имеется».

Telia тестирует сеть 5G+ и в режиме медиатрансляций

По словам руководителя проекта мобильной сети Telia Эдгара Сарапа, 5G+ не просто продукт, а гибкая платформа.

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«Для разных компаний существует множество способов реализации решений 5G. Мы можем создавать для предприятий и отдельные конфиденциальные сети, например, ограниченные территорией конкретного завода, порта или учреждения, которые будет использовать одна компаниия», – рассказывает Сарап.
Кроме того, сейчас Telia тестирует в сети 5G+ трансляцию высококачественного медиаконтента, которая может открыть новые возможности для медиакомпаний и организаторов крупных мероприятий.
«Уже сегодня мы предлагаем пакеты 5G+ как частным, так и корпоративным клиентам и можем гарантировать скорость не ниже 20% от максимальной скорости сети 5G, – утверждает Сарап. – При этом для бизнес-клиентов мы готовы создавать и специальные решения, в соответствии с их реальными потребностями».
Подробнее о сети 5G+ от Telia читайте ЗДЕСЬ.
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