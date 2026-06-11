Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

По его словам, 5G+ также позволяет задавать приоритетные услуги. Например, массовые мероприятия посещает множество людей, но кассы все равно должны обслужить клиентов. Тогда можно выделить для конкретного мероприятия определенный сегмент 5G+, производительность или качество которого не будут зависеть от общей нагрузки сети.

Именно такие возможности и послужили причиной того, что Таллиннский порт решил опробовать сеть 5G+. В случае порта это среда, в которой надежность и скорость соединения имеют решающее значение, но не всегда возможно или рационально полагаться только на кабель.

Таллиннский порт: надежность – это не выбор, а необходимость

«Для нас важнейшие ключевые слова – это надежность, скорость и гибкость, – говорит руководитель услуг ИТ-платформ Таллиннского порта Тимо Тапупере. – В порту работает большое количество приложений и техники, подключенных к интернету: камеры, автоматизация зданий, управление движением, шлагбаумы, автоматическое причаливание судов. Все эти решения требуют надежного, стабильного соединения».

Хотя самым надежным решением по-прежнему является кабель , он не всегда практичен в морском деле. Сменяющиеся рабочие зоны, движущиеся объекты и временные решения требуют альтернатив.

«Весь летний сезон у нас переполнен, как на Певческом празднике, потому что к линейным маршрутам добавляются круизные лайнеры и их пассажиры, — рассказывает представитель Таллиннского порта. – В таких ситуациях нужны решения, способные работать с большой нагрузкой».

По словам Тапупере, Telia предоставила порту для тестирования специальное оборудование, которое позволило реально пользоваться сетью 5G+ и оценить ее пригодность для различных сценариев.

«Сейчас мы проходим этап понимания, насколько эти логические варианты использования оправдывают себя экономически, — добавляет Тапупере, – Технологический потенциал у сети 5G+ явно имеется».

Telia тестирует сеть 5G+ и в режиме медиатрансляций

По словам руководителя проекта мобильной сети Telia Эдгара Сарапа, 5G+ не просто продукт, а гибкая платформа.