Назад KM Отдых, где не нужно ничего организовывать. Саймаа показывает рыбалку в новом свете Может ли рыбалка быть чем-то гораздо большим, чем просто выезд на природу? Новая роскошь — это когда кто-то другой берет на себя всю сложную часть за вас.

Руководитель — это не только управленец. Он одновременно предприниматель, коллега, друг, супруг, родитель, а зачастую человек, совмещающий еще множество других ролей. Рабочие дни наполнены решениями, ответственностью, встречами и бесконечным потоком информации, и даже в свободное время эти роли часто продолжают сопровождать человека. Поэтому от отдыха все чаще ждут не множества занятий или вариантов выбора. Все чаще люди ищут возможность просто быть здесь и сейчас — без необходимости все организовывать, планировать и за все отвечать самостоятельно.

Эта перемена заметна даже в одном из самых традиционных увлечений — рыбалке. Классическая рыбалка обычно начинается задолго до того, как человек добирается до воды. Нужно найти лодку, выбрать снаряжение, изучить прогноз погоды, знать места ловли, оформить разрешения, а в конце дня еще заняться чисткой улова и всей остальной логистикой. Для многих людей вопрос не в том, умеют ли они все это делать. Вопрос скорее в том, хотят ли они тратить на это свое и без того ограниченное свободное время.

Страна тысячи озер сулит новые открытия

Для многих успешных людей главным дефицитным ресурсом уже являются не деньги, а внимание и время.

Именно поэтому все большую популярность приобретают направления, где человек может сосредоточиться на самом впечатлении, в то время как все остальное уже организовано. Одно из таких мест — озерный край Саймаа в Финляндии. Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием. Тысячи островов, кристально прозрачная и действительно чистая вода, сосновые леса и гранитные скалы создают пейзаж, заметно отличающийся от привычного представления о Финляндии. В некоторых местах открывается вид, который скорее напоминает море, чем озеро, но без риска больших волн и морской болезни.

В озерном крае Саймаа сформировался иной, более современный подход к рыбалке. Рыбалка остается рыбалкой, но теперь это лишь часть большего впечатления. Озеро, профессиональный рыболовный гид, природа, интересные разговоры, роскошное проживание, сауна, вкусная еда и качественно проведенное время вместе образуют единое целое. Одним из проводников такого подхода является расположенный в озерном крае Саймаа курорт Sahanlahti Resort. Не случайно многие руководители говорят, что важные решения часто рождаются за пределами переговорных комнат. На озере нет презентаций PowerPoint и повестки дня. Есть люди, мысли и время для этих мыслей. То же самое касается друзей и семей. Если обычно во время отдыха кому-то все равно приходится что-то организовывать, то здесь можно сосредоточиться на времени, проведенном вместе.

Если раньше удачная рыбалка прежде всего означала хороший улов, то в регионе Саймаа улов рассматривают лишь как часть гораздо большего впечатления. День начинается на озере в сопровождении профессионального гида. Он знает, где движется рыба и какие места ловли в конкретный день лучше всего. Задача гостя — делать именно то, ради чего он приехал: наслаждаться рыбалкой. К вечеру впечатление превращается во что-то совершенно иное. Пойманная за день рыба попадает на кухню, где за нее берутся профессионалы: чистят, филируют или делают все необходимое. После нескольких часов, приятно проведенных в сауне, гости садятся за стол, покрытый белой скатертью. Судак или щука, выловленные днем из озера, преображаются в руках шеф-повара. В бокалах — хорошее вино, за окном сгущаются сумерки северного летнего вечера, а разговоры уже давно ведутся далеко не о том, кто сколько рыбы поймал.

Отдохнуть душой вместе с командой

При этом вовсе не обязательно, чтобы все отправлялись на рыбалку. Возможно, самая большая роскошь сегодня — это возможность ничего не делать. Пока часть компании проводит день на озере, остальные могут играть в падел, читать книгу, наслаждаться сауной, гулять по лесным тропам или просто сидеть на террасе и смотреть на острова, раскинувшиеся над водной гладью.

Именно это делает такие направления интересными для самых разных людей. Руководители используют их для стратегических обсуждений. Компании друзей — для встреч, на которые в городе никогда не находится времени. Семьи открывают для себя возможность провести день с детьми, по-настоящему занимаясь чем-то вместе, без экранов, и дети помнят такие выходные даже во взрослом возрасте. Некоторые компании и вовсе делятся на две части: одни отправляются на озеро, другие выбирают активный день на падел-корте.

Современная роскошь уже не в том, сколько возможностей у нас есть, а в том, как мало усилий нам самим приходится прикладывать ради этих возможностей. Иногда достаточно одного дня на озере, чтобы вспомнить, насколько ценно хорошо проведенное время. Ведь в конечном счете человек отправляется на озеро не только ради рыбалки. Он едет туда, чтобы провести качественное время с людьми, которые для него важны.