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    Деловые Ведомости 08.09.2021

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    Крупный собственник Coop Pank Андрес Сонн (принадлежит 8,3% компании) продал за последние 2 недели 6,5% имевшихся у него акций.
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    Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
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