Деловые Ведомости 15.12.2021

Swedbank аннулировал заявки на подписку на акции OA Coffee

Swedbank решил условно отменить все поданные банку заказы на подписку на акции OA Coffee. «Принимая это решение, мы исходили из предполагаемой заинтересованности среднего инвестора в том, чтобы не приобретать не торгуемые публично ценные бумаги», - поясняют в пресс-службе Swedbank.

Swedbank решил условно отменить все поданные банку заказы на подписку на акции OA Coffee. «Принимая это решение, мы исходили из предполагаемой заинтересованности среднего инвестора в том, чтобы не приобретать не торгуемые публично ценные бумаги», - поясняют в пресс-службе Swedbank.