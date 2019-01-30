Пособие на выплату заработной платы для работодателей и другие услуги рынка труда

Публикуем информацию об обновлениях электронного справочника Äripäev на русском языке. Подписаться на справочник по трудовым отношениям можно здесь.

В апреле и мае основное внимание в электронном справочнике по трудовым отношениям уделяется услугам рынка труда.

Эта сфера регулируется Законом об услугах и пособиях рынка труда. С помощью Лийны Карлсон, юриста-налогового консультанта юридического бюро Themis, в новой главе 3.12.1. собрана вся информация о том, какие услуги рынка труда могут получить как работодатели, так и работники.

В главе перечислены различные условия и сроки услуг, а также другие возможности.

В новой аудиоглаве 2.6 мы говорим об ограничении конкуренции, передача компании, поправки к Закону о гигиене труда, вычисление «работников-призраков» и многое другое.

Приятного чтения и спокойных трудовых отношений!

Хейди Саар

Старший редактор-руководитель проектов электронного справочника Äripäev

Электронный справочник Äripäev – уникальный инфоресурс, в котором на русском языке собрана информация о налогах, трудовом праве и бухгалтерском учете.

С инфоцентром Äripäev сотрудничают лучшие эксперты Эстонии. Информация справочника обновляется и приводится в соответствие с новыми законами по меньшей мере раз в месяц. Äripäev дает гарантию надежности содержимого.