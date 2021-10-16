Инфо

dv.ee

16 октября 2021 в 9:40 Поделиться:









На Эстонском деловом форуме выступит глава ElectroAir Алексей Сницаренко

Алексей Сницаренко - владелец и генеральный директор компании ElectroAir, разрабатывающей и производящей зарядное оборудование для самолетов. На прошлой неделе компания стала лауреатом премии EAS за промышленный дизайн, а также вошла в финал категорий "инноватор года" и "экспортер года".

Алексей создал компанию вместе с партнером в 2006 году. Первыми его заказчиками оказались клиенты из Кубы - любимой страны Алексея. Сейчас ElectroAir обеспечивает зарядными устройствами аэропорты и авиакомпании в более чем 80 странах мира.