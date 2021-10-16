На Эстонском деловом форуме выступит глава ElectroAir Алексей Сницаренко

Алексей Сницаренко - владелец и генеральный директор компании ElectroAir, разрабатывающей и производящей зарядное оборудование для самолетов. На прошлой неделе компания стала лауреатом премии EAS за промышленный дизайн, а также вошла в финал категорий "инноватор года" и "экспортер года".
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