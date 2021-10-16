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    На Эстонском деловом форуме выступит глава ElectroAir Алексей Сницаренко

    Алексей Сницаренко - владелец и генеральный директор компании ElectroAir, разрабатывающей и производящей зарядное оборудование для самолетов. На прошлой неделе компания стала лауреатом премии EAS за промышленный дизайн, а также вошла в финал категорий "инноватор года" и "экспортер года".

    Алексей создал компанию вместе с партнером в 2006 году. Первыми его заказчиками оказались клиенты из Кубы - любимой страны Алексея. Сейчас ElectroAir обеспечивает зарядными устройствами аэропорты и авиакомпании в более чем 80 странах мира.

    Эстонский деловой форум 2022. На волне перемен

    4 ноября, Swissotel Tallinn

    Язык конференции: русский

    Билеты по льготной цене доступны до 16 октября

    Программа и регистрация

    Благодарим за поддержку: OmegaLaen, Eesti Töötukassa, Baltic Business Club, Торгово-промышленная палата Эстонии

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