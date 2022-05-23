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dv.ee

23 мая 2022 в 20:35 Поделиться:









Идет прием заявок в Летнюю школу журналистики для молодежи SSE Riga и «Деловых Ведомостей»

Летняя школа журналистики для молодежи SSE Riga в 2021 году. Фото: SSE Riga

13 июня 2022 года в Таллинне стартует Летняя школа журналистики для молодежи, организованная Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) при партнерстве «Деловых Ведомостей». Прием заявок – до 7 июня!

Для участников Школы журналистики обучение, питание и все мероприятия – за счет организаторов. Прибавьте к этому общение, новые знакомства и уникальный опыт, который можно будет применить в школе, университете или при создании собственного блога или другого медиа.

Участники Школы узнают о том, как создаются медиа, о профессии журналиста, и сами попробуют себя в этой роли. Лучшие работы участников будут опубликованы на dv.ee , а лучшие авторы в финале проекта получат призы, рекомендательные письма и возможность пройти стажировку в редакции «Деловых Ведомостей».

Проект проходит уже в шестой раз. Многие выпускники прошлых Летних школ нашли себя в сфере медиа, поступили в вузы на специальности, связанные с журналистикой, коммуникацией, кино и дизайном, прошли стажировку в СМИ Эстонии или уже работают журналистами.

Программа – даты и темы:

13 июня: Печатный журналистский текст. Жанры журналистских текстов. Как готовиться к интервью. Журналисты «Деловых Ведомостей» Екатерина Мереминская, Ярослав Тавгень, Алексей Шишкин.

14 июня: Проверка достоверности фактов, инструменты и практика для применения в журналистике и обычной жизни – Екатерина Минькова, телережиссер на Kanal 2, работала в Postimees, ERR, ETV+ как репортер и журналист-расследователь.

15 июня: Медиа как бизнес – как это работает. Полина Волкова, главный редактор «Деловых Ведомостей».

Мультимедийные форматы. Полезные инструменты для мобильной журналистики – Юлия Родина, медиаконсультант, преподаватель в области медиа, координатор проектов SSE Riga и Летней школы.

16 июня: Теле- и видео-форматы. Как создавать видеосюжеты – Юлия Тислер, журналист, редактор программ ETV+.

17 июня: Финал Летней школы – день в редакции «Деловых Ведомостей» и Äripäev, встреча с редакцией и планерка, презентации работ участников Летней школы. Церемония вручения дипломов.

Место проведения: Таллинн. Занятия будут проходить с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед и кофе-паузы.

Участники: 20 молодых людей из Таллинна, чьи заявки будут отобраны организаторами. В заявке нужно коротко описать свою мотивацию и интерес к журналистике и Летней школе.

Возраст: 15-17 лет.

Язык: обучение пройдет на русском языке.

Результаты отбора заявок будут объявлены 8 июня. Организаторы лично свяжутся с теми, кто будет отобран для участия в Осенней школе.