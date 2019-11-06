Bolt: лучше, когда на рынке уже есть конкуренты

Компания Bolt присутствует в 34 странах мира и регулярно сообщает о выходе на новые рынки. ДВ поговорили с менеджером по расширению компании Евгением Белоусовым и руководителем по коммуникации Bolt Карин Казе о том, по какому принципу платформа выбирает свой следующий рынок, в чём особенности регионов, в которых она присутствует и каковы планы компании на будущее.

В сентябре компания Bolt запустилась в Казахстане. На фото: менеджер по расширению Bolt Евгений Белоусов в столице страны Нур-Султане. Пользуется ли компания помощью местных консалтинговых фирм при выходе на новые рынки? По словам Евгения, предприятие всё делает само. Умных алгоритмов для анализа у неё тоже нет, а «есть умные люди». «Мы живём в такое время, когда все данные доступны в интернете, и они помогают принять правильное решение - запускаться на этом рынке или нет», - пояснил он. Фото: Пресс-служба Bolt

Начнём с последних новостей. Недавно мы писали о том, что несколько эстонских стартапов (в т.ч. Bolt – прим.ред.) обратились к законодателям с просьбой изменить ситуацию, при которой, если фирма привлекает новый капитал, необходимо физически собрать у нотариуса всех текущих инвесторов. Вы смогли как-то повлиять на разрешение этой ситуации?