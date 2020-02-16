Анна Кульп: социальные сети - площадка для бизнеса, а не для личных целей

Основатель бизнес-школы Most Анна Кульп рассказала «Деловым ведомостям», как посты в соцсетях помогают ей увеличивать поток клиентов и средний чек. Анна утверждает, что именно благодаря конструированию личного бренда в Facebook и Instagram, она смогла увеличить свою почасовую ставку более, чем в три раза.

Анна Кульп Фото: Частный архив

Предприниматели пишут интересные посты в соцсетях, снабжая их красивыми фотографиями не только для того, чтобы пообщаться с аудиторией. Анна рассказала, как ее личный бренд (то есть образ женщины-предпринимателя, который она создает и развивает в Facebook и Instagram) работает на ее бизнес.