Полина Волкова • 16 февраля 2020
Интервью
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Анна Кульп: социальные сети - площадка для бизнеса, а не для личных целей
Основатель бизнес-школы Most Анна Кульп рассказала «Деловым ведомостям», как посты в соцсетях помогают ей увеличивать поток клиентов и средний чек. Анна утверждает, что именно благодаря конструированию личного бренда в Facebook и Instagram, она смогла увеличить свою почасовую ставку более, чем в три раза.
Предприниматели пишут интересные посты в соцсетях, снабжая их красивыми фотографиями не только для того, чтобы пообщаться с аудиторией. Анна рассказала, как ее личный бренд (то есть образ женщины-предпринимателя, который она создает и развивает в Facebook и Instagram) работает на ее бизнес.
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