Ярослав Тавгень • 28 февраля 2020
Интервью
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Митя Алешковский: восхищён Эстонией. Сильное общество не нуждается в запретах
Митя Алешковский – российский активист, создатель медиапортала «Такие дела», который не только рассказывает об острых социальных проблемах, но и собирает деньги на их решение. Сайт уже собрал на такие проекты миллиард рублей (14 миллионов евро). Слоган «Таких дел» - «мы вернём в журналистику человека». ДВ расспросили Алешковского о портале и о жизни.
До 2012 года Митя Алешковский работал фотографом в ТАСС. Он долго шёл к этой работе, за которую щедро платили.
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