Митя Алешковский: восхищён Эстонией. Сильное общество не нуждается в запретах

Митя Алешковский – российс­кий активист, создатель медиапортала «Такие дела», который не только рассказывает об острых социальных проблемах, но и собирает деньги на их решение. Сайт уже собрал на такие проекты миллиард рублей (14 миллионов евро). Слоган «Таких дел» - «мы вернём в журналистику человека». ДВ расспросили Алешковского о портале и о жизни.

До 2012 года Митя Алешковский работал фотографом в ТАСС. Он долго шёл к этой работе, за которую щедро платили.