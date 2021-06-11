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Левада: у Эстонии есть шанс однажды выступить на чемпионате Европы

Президент футбольного клуба "Левадия" и предприниматель Виктор Левада Фото: Stanislav Moshkov, Scanpix / SL Õhtuleht

Президент футбольного клуба "Левадия" и предприниматель Виктор Левада рассказал ДВ, какие эмоции у него вызывает приближающийся чемпионат Европы по футболу.

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