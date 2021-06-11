Ярослав Тавгень • 11 июня 2021 в 14:18
Интервью
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Левада: у Эстонии есть шанс однажды выступить на чемпионате Европы
Президент футбольного клуба "Левадия" и предприниматель Виктор Левада Фото: Stanislav Moshkov, Scanpix / SL Õhtuleht
Президент футбольного клуба "Левадия" и предприниматель Виктор Левада рассказал ДВ, какие эмоции у него вызывает приближающийся чемпионат Европы по футболу.
За кого будете болеть на Евро-2020?
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