Интервью

Ярослав Тавгень

16 октября 2021 в 5:00 Поделиться:









Михаил Крутихин: на рынке газа пузырь, цены не отражают реальной ситуации

Михаил Крутихин - российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, партнёр информационно-консалтингового агентства RusEnergy. Фото: Scanpix

По мнению эксперта нефтегазового рынка Михаила Крутихина, трёхкратный рост цен на газ за несколько месяцев не отражает реальной ситуации на рынке и вызван, скорее, жёсткими действиями «Газпрома» и реакцией спекулянтов на них.

За последние пять месяцев цены на газ выросли в три раза. Если в мае газ на нидерландской бирже TTF стоит менее 9 долларов за миллион британских тепловых единиц, то ноябрьский фьючерс стоит уже 34 доллара за миллион британских тепловых единиц.