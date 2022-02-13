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    "Эстонская реформаторка" Яника Мерило: сегодня стартапы - это реальный бизнес

    В гостях у подкаста "Деловые люди" побывала Яника Мерило - человек, за которым в Украине закрепился ярлык "эстонской реформаторки". Уже несколько лет она помогает этой стране вводить электронные государственные услуги.

    Сейчас Яника Мерило работает в Украине советником министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Фото: Rozmeriza Dmitry
    Отец Мерило украинец, мать - эстонка, детство она провела в Эстонии, юность - в Финляндии, а в последние годы тесно связана с Украиной. Сейчас она работает советником министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. С недавних пор занимает также пост руководителя по коммуникациям эстонской стартап-биржи Funderbeam.
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