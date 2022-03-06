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Александр Плющев: "Эхо Москвы" было для всех шилом в одном месте. Удивлён, что оно пережило начало войны

Фото: Фото "Эха Москвы"

Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.

Несколько дней назад была закрыта легендарная радиостанция “Эхо Москвы”. Её отключали от эфира всего дважды в истории: в 1991 году во время ГКЧП и в 2022 году во время войны России против Украины. Последнее отключение стало фатальным: 3 марта совет директоров “Эха” объявил о ликвидации радиостанции. Узнав об этом, Плющев, находившийся в краткосрочной поездке в Испании, решил в Россию не возвращаться.
“Эхо" всегда было шилом в одном месте, - рассказывает Плющев. - Удивлён, что оно пережило начало войны".
"Мне “повезло” первым сообщить о войне в эфире. Обычно мы начинаем в семь утра (начинаЛИ - непривычно говорить об этом в прошедшем времени), но в тот день я подъехал в студию уже к шести, а в 6:30 вышел в эфир со словами: “Здравствуйте, вы слушаете “Эхо Москвы”. Началась война”, - вспоминает он.

В тот день я подъехал в студию уже к шести, а в 6:30 вышел в эфир со словам: “Здравствуйте, вы слушаете “Эхо Москвы”. Началась война”.

Плющеву до сих пор трудно принять, что война России против Украины происходит на самом деле.
“Десять дней нахожусь в состоянии затяжного падения, которое никак-никак не закончится. Это бесконечное ощущение сна, из которого я не могу проснуться. Это не со мной! Это не я сообщал о войне, не я сообщал о потерях, это не я сообщал о бомбёжках. Такого просто не может быть”, - говорит Плющев.
Также в интервью:
•Какие перспективы ждут россиян в ближайшем будущем (“Многие не осознают, что уже сейчас лимитирован отпуск продуктов в супермаркетах”)?
•Есть ли будущее у российской журналистики (“Если откроете реестр иностранных агентов, найдёте много хороших медиа”)?
•Что произойдёт с олигархами (“Дерипаска легко отдаст 98% состояния и будет богато жить на два процента”)?
•Случится ли массовое закручивание гаек? (“Как в Северной Корее - нет. Скорее иранский вариант”).
•Опустится ли над Россией железный занавес (“А сейчас, по-вашему, что?”)?
•В какие страны массово уезжают россияне (спойлер: в том числе в Узбекистан)?
Об этом и другом мы поговорили с Александром Плющевым. Слушайте интервью ниже:

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