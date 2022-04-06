Интервью

Алёна Стадник

9 апреля 2022 в 8:00 Поделиться:









Обнови своё CV!

У Ирен Томски 13-летний опыт подбора персонала, первое, что она спрашивает на карьерной консультации – как обстоит дело с CV. «Все отвечают, что всё в порядке, но на самом деле это не так», - говорит Томски о главном камне преткновения, который возникает на пути трудоустройства.

"Ценности людей значительно изменились: они хотят больше времени проводить с семьёй, чаще предпочитают работать из дома, дистанционно", - считает Ирен Томски, основатель кадрового агентства CV Partner. Фото: Частный архив

Ирен Томски - основатель кадрового агентства CV Partner, соучредитель и лектор обучающего центра 1koolitus. За 13 лет работы по подбору персонала она провела порядка 18 000 собеседований с разными кандидатами, от квалифицированных специалистов до руководителей высшего звена, и помогла заполнить более 1300 вакансий.