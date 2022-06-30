Интервью

Алёна Стадник

30 июня 2022 в 11:07

Украинский иллюстратор Таня Якунова: украинцы бегут не за хорошей жизнью, а от смерти

Таня Якунова – иллюстратор из Киева, работающая для заказчиков со всего мира, в том числе брендов Google, Facebook, Coca-Cola, The Washington Post. Она делает коммерческие, книжные и редакционные иллюстрации, принимала участие в международных выставках и получила множество премий в области дизайна.

После вторжения России в Украину Таня Якунова начала создавать рисунки, рассказывающие о войне. Ее работы, вместе с произведениями 10 других украинских иллюстраторов, начиная с 27 июня можно увидеть на улицах Таллинна в рамках выставки «Побег?». Выставка подготовлена в сотрудничестве с Mondo и агенством Clear Channel, которое предоставило свои рекламные площади для размещения иллюстраций.

Инстаграм Тани Якуновой. Фото: Tania Yakunova

«Я не могу сейчас рисовать что-то другое, поскольку моя голова забита военными историями», - говорит художница в подкасте «Деловые люди».

«Для Украины эта война является ее настоящим, поэтому все мое внимание направлено туда. Я чувствую, что, как художник, обязана [создавать иллюстрации про войну], это мой метод борьбы за Украину и украинскую культуру. Вторая причина – это терапия. Та боль и ненависть, которые я испытываю, нужно куда-то выплескивать, а рисование – это мой способ справить с новой реальностью».

В подкасте «Деловые люди» Таня Якунова рассказывает не только о войне, но и о том, как пытается справиться с депрессией. Она сравнивает эту болезнь с диабетом: «Нужно найти баланс между медикаментозным лечением, образом жизни, посещением психотерапевта. Нужно учится с этим жить и обустраиваться ситуацией которая есть. Как и с войной».

Интервью Тани Якуновой: