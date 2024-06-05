Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Инвестор Арне Тальвинг анализирует каждую акцию в отдельности, отраслевые показатели не имеют значения.Фото: Andras Kralla
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
«Когда вы замечаете на клумбе завядший цветок, вы удаляете его и сажаете на его место новый», – говорит Тальвинг в эксклюзивном интервью Äripäev, суммируя принципы, которыми он руководствуется при принятии инвестиционных решений. Инвестор также делится тем, какая акция заманила его этой весной на американский рынок.
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