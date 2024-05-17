Инвестор Тоомас: десять признаков того, что акции начнут падать

Инвестор Арне «Кавасту» Тальвинг. Фото: Andras Kralla

Акции растут, и инвестор счастлив. В то же время в голове крутится осознание того, что за каждым бумом следует крах, и падения происходит так быстро, что большинство инвесторов не успевают продать акции. Как же вовремя распознать опасность?

За свою 22-летнюю инвестиционную историю я много раз видел, как мой портфель быстро окрашивался в красный. Одно дело, если падает весь рынок – какой бы прибыльной и мощной не была компания в моем портфеле, ее акции упадут вместе со всеми остальными просто из-за краха фондового рынка. В таких ситуациях сложно выйти в нужный момент, и это всегда бессмысленно, поскольку история показала, что после краха следует новый подъем. Например, во время коронакризиса 2020 года и медвежьего рынка 2022 года я не продавал акции, а позже пережил быстрое восстановление, поэтому сидение сложа руки принесло свои плоды.