Инвестор Тоомас: мой портфель поставил очередной рекорд

В конце прошлой недели мой портфель достиг нового максимума. Хотя в этом году я совершил много сделок, к рекорду меня привело прежде всего одно хорошее решение.

Праздничный торт в честь рекорда. Фото: Andras Kralla

Про мой портфель в последнее время можно сказать так: Один хороший Microsoft помогает заработать больше, чем Danske Bank - потерять. В четверг я закрыл портфель на историческом максимуме в 331 440,5 евро. То есть с конца декабря он набрал целых 32 429 евро. Правда, на сегодняшний день его объем чуть ниже рекорда - примерно 328 000 евро. Несколько тысяч я потерял за последние дни, пока биржу трясло.