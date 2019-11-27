Я совершил сделку с дьяволом (т.е. купил LEI)

Несколько облегчил кошелек, купив право вести дела на фондовых рынках в следующем году.

Ничего мистического не произошло, я просто приобрел код LEI. Два года назад европейские власти постановили, что каждое юридическое лицо, то есть предприятие, желающее совершать операции на рынке ценных бумаг, должно приобрести код LEI (legal entity identifier, или идентификатор юридического лица), в связи с чем жизнь инвесторов резко подорожала. Сначала нужно выложить около 70 долларов, а потом еще платить примерно по 50 каждый год.