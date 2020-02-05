Инвестор Тоомас • 5 февраля 2020
Инвестор Тоомас
Только для подписчиков
Пара предприятий обнулили доходность
Подсчитал, насколько выросли акции в моём портфеле после опубликования квартальной отчётности. Оказалось, что почти ни насколько.
15 компаний в моём портфеле должны вскоре отчитаться о результатах квартала. Половина уже это сделали, и если в январе мой портфель подрос на 3,5% (или на 12 000 евро), то вот сезон отчётности принёс пока лишь 0,03% роста моего портфеля (я заработал аж 104 евро).
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!