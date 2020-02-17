Инвестор Тоомас • 17 февраля 2020
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас

Китайский вирус заставляет меня волноваться

Коронавирус повлияет и на акции Инвестора Тоомаса. Вопрос: насколько сильно?  Фото: AFP/Scanpix
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