Китайский вирус заставляет меня волноваться

Инвестор Тоомас • 17 февраля 2020Поделиться:Инвестор ТоомасТолько для подписчиковИнвестор ТоомасКитайский вирус заставляет меня волноватьсяКоронавирус повлияет и на акции Инвестора Тоомаса. Вопрос: насколько сильно? Фото: AFP/ScanpixОформите подписку на «Деловые ведомости»Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!Частное лицоПредприятиеСогласен с условиямиПлатёж картойПлатёж через телефонОплатитьЧтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:Инвестор ТоомасRyanairLeroy SeafoodБиржаПоделиться:Статьи по теме16. февраль 2020Вирус не отступает, инвесторы нападают14. февраль 2020Продажи автомобилей в Китае сократились на одну пятую