Инвестор Тоомас • 9 марта 2020
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: пива и игр!
Если бы кто-то спросил финских аналитиков, есть ли на Хельсинкской фондовой бирже акции, способные расти, а не падать в условиях коронавирусной паники, то те предложили бы акции разработчиков видеоигр. Должны же люди чем-то заниматься, сидя дома на затяжном карантине.
Конечно, отправленный в длительный принудительный отпуск на дому человек, помимо видеоигр (Rovio), может со скуки увлечься и пивом (Olvi). Или смотреть кино (Netflix). Больше общаться с друзьями и знакомыми в соцсетях (Facebook). Читать книги или бродить по интернет-магазинам (Amazon). И так далее.
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