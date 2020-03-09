Инвестор Тоомас: пива и игр!

К покорению мира готов Фото: Shutterstock

Если бы кто-то спросил финских аналитиков, есть ли на Хельсинкской фондовой бирже акции, способные расти, а не падать в условиях коронавирусной паники, то те предложили бы акции разработчиков видеоигр. Должны же люди чем-то заниматься, сидя дома на затяжном карантине.

Конечно, отправленный в длительный принудительный отпуск на дому человек, помимо видеоигр (Rovio), может со скуки увлечься и пивом (Olvi). Или смотреть кино (Netflix). Больше общаться с друзьями и знакомыми в соцсетях (Facebook). Читать книги или бродить по интернет-магазинам (Amazon). И так далее.