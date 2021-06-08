Инвестор Тоомас: Elmo Rent - решение принято

Планы Elmo Rent меня не убедили. Фото: Elmo Rent

Неожиданный выход на биржу Elmo Rent привлек и мое внимание. Так что я взял в руки проспект предприятия и, подробно изучив его, решил остаться в стороне.

У предприятия есть ряд очевидных рисков, которые должен учитывать инвестор. В том числе и риск инноваций, касаемый технологий дистанционного управления. В то же время «зеленый след» может привлечь инвесторов. Но меня одним зеленым цветом не заманишь.