Инвестор Тоомас • 8 июня 2021 в 7:46
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: Elmo Rent - решение принято
Неожиданный выход на биржу Elmo Rent привлек и мое внимание. Так что я взял в руки проспект предприятия и, подробно изучив его, решил остаться в стороне.
У предприятия есть ряд очевидных рисков, которые должен учитывать инвестор. В том числе и риск инноваций, касаемый технологий дистанционного управления. В то же время «зеленый след» может привлечь инвесторов. Но меня одним зеленым цветом не заманишь.
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