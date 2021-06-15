Инвестор Тоомас: какой стартап на Funderbeam самый выгодный?

Инвестор Тоомас Фото: Анти Веэрмаа

То, что у предприятий, акции которых выставлены на Funderbeam, хорошие показатели, не обязательно означает, что инвестиция в них будет самой выгодной.

Не так давно я получил письмо от читателя, который интересовался торгуемым на Funderbeam предприятием Belief. Читатель спрашивал - действительно ли речь идет о фирме с самыми лучшими показателями на платформе?