Инвестор Тоомас • 15 июня 2021 в 11:44
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: какой стартап на Funderbeam самый выгодный?
То, что у предприятий, акции которых выставлены на Funderbeam, хорошие показатели, не обязательно означает, что инвестиция в них будет самой выгодной.
Не так давно я получил письмо от читателя, который интересовался торгуемым на Funderbeam предприятием Belief. Читатель спрашивал - действительно ли речь идет о фирме с самыми лучшими показателями на платформе?
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