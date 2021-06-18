Инвестор Тоомас: сделано - подписался!

Инвестор Тоомас • 20 июня 2021 в 7:48
Инвестор Тоомас
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За короткий промежуток времени на альтернативную биржу выходит уже третье предприятие, что требует принятия инвестиционного решения. Но это однозначно позитивно.
Предприятие Bercman Technologies, которое имеет международные амбиции и работает над решением очень важной проблемы, разработало свой первый продукт, расширило международную партнерскую сеть и привлекает деньги с целью увеличить команду продавцов и экспорт.
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