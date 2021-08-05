Инвестор Тоомас • 5 августа 2021 в 9:13
Инвестор Тоомас
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Инвестор Тоомас: в новой эмиссии «единорога» участвую однозначно
Кто бы мог подумать, что жизнь на Таллиннской бирже станет такой интересной? Акции местных банков летят вверх, и впереди две эмиссии: деньги привлекают свежеиспеченный «единорог» LHV Group и Tallink.
Как легкое дежавю вспоминается август 2019 года, когда LHV проводила дополнительную эмиссию акций. Тогда привлекали 25 миллионов евро. Если два года назад акции предлагали по 11,5 евро, то сейчас цена выросла до 28. Участвовать в подписке я планирую.
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