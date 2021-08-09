Инвестор Тоомас: свой портфель в Crowdestate к Рождеству сведу на нет

Проект Endover Kinnisvara, который частично финансировался через платформу Crowdestate. Фото: Андрас Кралла

Моему решению выйти из инвестиций из Crowdestate скоро уже год. Похоже, что скоро я выведу последние евро.

Причиной для выхода Crowdestate послужил небольшой выбор проектов, которые бы приносили большую потенциальную доходность, и неудачи в сегменте бизнес-кредитов, что негативно сказалось и на моем портфеле.