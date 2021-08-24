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    Инвестор Тоомас: LHV сделал это снова - жду еще большей прибыли

    Банк LHV. Иллюстративное фото.Фото: Андрас Кралла

    Все-таки приятно получать хорошие новости, особенно, если они увеличивают доходность твоего портфеля. LHV вновь обновил прогнозы, установив ожидаемую доходность на еще более высоком уровне.

    Банк повысил уровень ожидаемой доходности в этом году на 22%. Напомню, что изменение прогноза в прошлом году тоже стало позитивным сюрпризом.
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