Инвестор Тоомас: LHV сделал это снова - жду еще большей прибыли

Банк LHV. Иллюстративное фото. Фото: Андрас Кралла

Все-таки приятно получать хорошие новости, особенно, если они увеличивают доходность твоего портфеля. LHV вновь обновил прогнозы, установив ожидаемую доходность на еще более высоком уровне.

Банк повысил уровень ожидаемой доходности в этом году на 22%. Напомню, что изменение прогноза в прошлом году тоже стало позитивным сюрпризом.