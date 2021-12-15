Инвестор Тоомас: продаю Hepsor и Bercman и вкладываю все в одну компанию

Андрус Варе - создатель уникальной продукции Saunum. Фото: Андрас Кралла

В этом году я приобрел очень много новых акций, которые скопились маленькими порциями и составляют ничтожную долю в портфеле.

В то же время анализ каждого предприятия - одинаково объемный труд как в случае с позицией по Microsoft, так и с мелкой инвестицией в Hagen Bikes. Поэтому чисто из прагматических соображений сделать свою жизнь легче я решил ликвидировать часть мелких позиций и увеличить за их счет позиции по другим хорошим акциям.