Инвестор Тоомас: пандемия, инфляция и процентные ставки влияют на валюты в моем портфеле

Хейкки Мяки: в секторе торговли будущее за широкопрофильными работниками
В розничной торговле начала укореняться тенденция многофункционального сотрудника, что означает исчезновение узких специализаций - таких, как кассир или раскладчик продукции. Такая система выгодна не только работодателю, но и самому работнику, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.
В розничной торговле начала укореняться тенденция многофункционального сотрудника, что означает исчезновение узких специализаций - таких, как кассир или раскладчик продукции. Такая система выгодна не только работодателю, но и самому работнику, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.