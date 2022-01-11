Инвестор Тоомас: пандемия, инфляция и процентные ставки влияют на валюты в моем портфеле

Хороший год прогнозируют для шведской и норвежской крон, а угнаться за валютой США непросто. Так как в моем портфеле есть акции в разных валютах, то в начале года будет правильным проанализировать, каких изменений можно ожидать от курса этих валют.

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В пятницу агентство Reuters опубликовало свежий опрос аналитиков, которые ожидают хороший год как для шведской, так и норвежской крон. Но в свете последних новостей от Федеральной резервной системы США за долларом будет угнаться непросто. Бывший экономист центрального банка Билл Нельсон метко заметил, что в ФРС сейчас есть только два типа людей - те, кто хотят в срочном порядке сократить меры поддержки, и те, кто хотят их сократить еще быстрее.