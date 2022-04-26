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    Инвестор Тоомас: финская фирма, поставившая все на Россию, в агонии - хорошо, если выживет

    Продукция финского производителя покрышек Nokian RenkaatФото: Reuters/Scanpix
    На бирже в Хельсинки акции одного из крупнейших производителей шин находятся в свободном падении.

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