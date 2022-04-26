Инвестор Тоомас: финская фирма, поставившая все на Россию, в агонии - хорошо, если выживет

Цена нефти Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель

Цена на нефть эталонного сорта Brent сегодня упала ниже 98 долларов за баррель на фоне опасений рынков по поводу ужесточения коронавирусных ограничений в Китае, сообщает Bloomberg.

Цена на нефть эталонного сорта Brent сегодня упала ниже 98 долларов за баррель на фоне опасений рынков по поводу ужесточения коронавирусных ограничений в Китае, сообщает Bloomberg.