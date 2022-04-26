Инвестор Тоомас: финская фирма, поставившая все на Россию, в агонии - хорошо, если выживет

Тендер "с душком": на что ушли миллионы, выделенные на очистку реки Пуртсе?
Тендер на очистку реки Пуртсе в Ида-Вирумаа, который финансировался за счет евродотаций, имеет привкус хитрой схемы, благодаря которой подрядчик мог получить за свою работу сумму, на многие миллионы евро превышающую ее фактическую стоимость.
Тендер на очистку реки Пуртсе в Ида-Вирумаа, который финансировался за счет евродотаций, имеет привкус хитрой схемы, благодаря которой подрядчик мог получить за свою работу сумму, на многие миллионы евро превышающую ее фактическую стоимость.