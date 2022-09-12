Инвестор Тоомас: с такой доходностью инфляцию не обгонишь

Ставка центробанка заставляет людей работать

Ключевая процентная ставка влияет не только на инфляцию. Новое исследование показывает – монетарный шок мотивирует работать больше. Но только самых низкооплачиваемых сотрудников.

Ключевая процентная ставка влияет не только на инфляцию. Новое исследование показывает – монетарный шок мотивирует работать больше. Но только самых низкооплачиваемых сотрудников.