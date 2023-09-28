Инвестор Тоомас: Tallink – спекулировать или ждать дивидендов?

Tallink удалось в кризис сократить издержки и обновить свою бизнес-модель. Но расходы компании по-прежнему вызывают беспокойство. Фото: Andras Kralla

Недавно я совершил спекулятивную сделку с акциями Tallink, но теперь решил присмотреться к компании повнимательнее – может ли она стать хорошей долгосрочной инвестицией?

Недавно я совершил редкую для себя спекулятивную сделку – купил акции Tallink. Моя гипотеза заключалась в том, что в преддверии IPO Infortar, основной акционер судоходной компании, активно скупает акции Tallink и, по всей видимости, продолжит это делать. Благодаря этому цена бумаг в ближайшие месяцы может вырасти еще больше. Ведь Infortar стремится продать свои акции на рынке по максимально возможной цене, и повышение стоимости принадлежащих ей акций Tallink, несомненно, будет способствовать этому.