    Инвестор Тоомас: может, поменять акции Enefit Green на Ignitis?

    В прошлом году генеральный директор Ignitis Дарюс Майкстенас и генеральный директор Enefit Green Ааво Кярмас мерились на моей конференции, у кого для инвесторов будет рост доходов больше. Фото: Raul Mee

    Цены на акции энергетического сектора резко упали, что хорошо видно на примере Enefit Green и, в меньшей степени, Ignitis. Однако у Ignitis есть ряд преимуществ по сравнению с Enefit Green, благодаря которым цена акций не упала.

    Энергетические компании в прошлом году били рекорды. Причина для этого, правда, была печальная – из-за войны в Украине цены на энергоносители резко выросли, что и способствовало увеличению прибыли занятых в сфере энергетики компаний. В этом году ситуация иная, однако аналитики считают, что в некоторых случаях реакция инвесторов чрезмерна.

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