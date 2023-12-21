Инвестор Тоомас: может, поменять акции Enefit Green на Ignitis?

В прошлом году генеральный директор Ignitis Дарюс Майкстенас и генеральный директор Enefit Green Ааво Кярмас мерились на моей конференции, у кого для инвесторов будет рост доходов больше. Фото: Raul Mee

Цены на акции энергетического сектора резко упали, что хорошо видно на примере Enefit Green и, в меньшей степени, Ignitis. Однако у Ignitis есть ряд преимуществ по сравнению с Enefit Green, благодаря которым цена акций не упала.

Энергетические компании в прошлом году били рекорды. Причина для этого, правда, была печальная – из-за войны в Украине цены на энергоносители резко выросли, что и способствовало увеличению прибыли занятых в сфере энергетики компаний. В этом году ситуация иная, однако аналитики считают, что в некоторых случаях реакция инвесторов чрезмерна.