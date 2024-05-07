Инвестор Тоомас: хочешь сюрпризов? Для этого есть Microsoft!

Microsoft все инвестирует и инвестирует. Фото: Reuters/Scanpix

Microsoft, конечно, мастер удивлять отчетностями. Не подкачал он и в этот раз.

Microsoft опубликовал свою отчетность еще полторы недели назад, но мне было совершенно не до того, поэтому я не прокомментировал сие событие. Исправляюсь. Отчетность «зашла» не только мне, но и другим инвесторам: акции отреагировали на отчетность хорошеньким таким ростом.