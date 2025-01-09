Назад 09.01.25, 14:56 Инвестор Тоомас: может, пополнить портфель акциями класса «люкс» Акции класса «люкс» – это в какой-то степени более доступная версия покупки предметов роскоши, которые привлекают известными именами и солидной репутацией. Но и это еще не все – акции также могут привести вас к роскоши.

Крупнейшая по рыночной стоимости группа LVMH, которая производит предметы роскоши, похоже, теряет темпы роста. Foto: Zumapress/Scanpix

Привлекательность акций роскоши заключается не только в их устойчивости во время рецессии, но и в том, что они способны превзойти рынок во время экономического бума. В некоторой степени можно даже утверждать, что акции класса «люкс» изолированы от экономики.