Инвестор Тоомас: может, пополнить портфель акциями класса «люкс»
Акции класса «люкс» – это в какой-то степени более доступная версия покупки предметов роскоши, которые привлекают известными именами и солидной репутацией. Но и это еще не все – акции также могут привести вас к роскоши.
Крупнейшая по рыночной стоимости группа LVMH, которая производит предметы роскоши, похоже, теряет темпы роста. Foto: Zumapress/Scanpix
Привлекательность акций роскоши заключается не только в их устойчивости во время рецессии, но и в том, что они способны превзойти рынок во время экономического бума. В некоторой степени можно даже утверждать, что акции класса «люкс» изолированы от экономики.
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