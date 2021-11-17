Эпицентр

Ярослав Тавгень

17 ноября 2021 в 6:49 Поделиться:









Предприниматель прилетел из Эстонии в отпуск на Кипр и попал за решетку

Хельга Аадли не теряет надежды, что эстонские власти окажут помощь её мужу. Фото: Andras Kralla

Российский предприниматель Лев Саляев, последние несколько лет живший в Эстонии, арестован на Кипре, куда приехал на отдых. Россия требует его экстрадиции, обвиняя в незаконной приватизации госпредприятия. Эстонский МИД утверждает, что помочь никак не может.

В сентябре российский предприниматель Лев Саляев, который в последние несколько лет живёт в Эстонии, приехал отдохнуть на Кипр и был арестован. 13 сентября ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, где он до сих пор и находится.